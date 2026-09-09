Dos Noches de Patrimonio, en vez de una, en Ibiza: "En concreto las visitas teatralizadas son muy apropiadas para los niños"

Nit de Patrimoni pasa a ser Nits de Patrimoni. Este viernes 11 y sábado 12 de septiembre vuelve la programación cultural que se celebra en Dalt Vila. En anteriores ocasiones los residentes pudieron disfrutar de las actividades un sábado, pero este 2026 se amplía a dos días repletos de conciertos, talleres y visitas guiadas para conocer la historia y el patrimonio de la ciudad.

"Esto está organizado por Ciudades Patrimonio y esta vez se decidió que el primer día cada ciudad organizaría lo que quiere hacer y que el segundo será algo preparado por la institución", explica Carmen Domínguez, concejala de Cultura de Ibiza durante la rueda de prensa celebrada este miércoles. "Pensamos que es increíble que se pueda hacer en dos jornadas diferentes, hay muchísimas actividades y áreas de cultura que se tocan", afirma la concejala.

Visitar guiadas

Desde el centro de interpretación Madina Yabisa se organiza 'Una noche en las murallas de Dalt Vila'. "El hilo conductor va a ser la noche como elemento que diferencia una Dalt Vila abierta y transitada a una Dalt Vila nocturna, cuando se cierra todo y comienza un sistema de vigilancia", explica Carmen Mezquida, directora de Madina Yabisa y la encargada de hacer la visita. Esta es la única actividad del fin de semana que requiere inscripción previa, a través del email: madinayabisa@eivissa.es.

"Intentaremos crear un diálogo entre el pasado y el presente a través de la luz y ver cómo la luz nos cambia la percepción que tenemos del patrimonio", afirma Mezquida: "Intentaremos que el público sienta cómo se sentiría la gente en Dalt Vila cuando caía la noche, no solo la oscuridad, sino la sensación de miedo".

La visita guiada al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif) será tanto el viernes como el sábado a las 20 horas. "Aprovechamos que no hay tantos actos a esa hora y que es el 750avo aniversario de la muerte del rey Jaume I para hacer una pequeña exposición de ello, además de todas las joyas que tenemos en el Archivo", afirma Fanny Tur, directora del Aheif: "Mostraremos algunas cartas reales de los siglos posteriores a su muerte, de los tiempos de Martí Romà y de Alfonso el Magnánimo y los visitantes podrán conocer la historia del edificio". También recuerda que gestionan el Refractori donde se encuentra la exposición de Picarol con dibujos y caricaturas originales del artista.

De la mano de la directora de los museos Museu Puget y Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE), Elena Ruiz, se podrá asistir a dos visitas guiadas, de aproximadamente una hora, a ambos espacios. La cita en el Museu Puget es el viernes a las 21 horas y será una visita guiada por la exposición de Hans Grass 'I en la mar, els somnis'. En el MACE será el sábado a las 21 horas por la exposición de Stefan Brüggemann 'Cel d'Or'.

"No será una visita guiada al uso, sino una visita comentada: la sensibilidad de percepción y la capacidad intelectual se combinan desde un ritmo lento y nos aproximamos a los sentidos, a lo que produce la visión de las exposiciones, cosa que generalmente no se tiene tan en consideración como el conocimiento intelectual", mantiene Ruiz durante la rueda de prensa. Dado que abren en horario ampliado hasta la noche, también invita a que la gente vea la exposición de noche "puesto que no se tendrá la misma sensación que de día".

Diferentes actividades en Dalt Vila

Desde el viernes empiezan las visitas teatralizadas a Dalt Vila "una de las formas más divertidas e interesantes de conocer el centro histórico de la ciudad", según el Ayuntamiento, y "para todos los vecinos". El punto y la hora de encuentro son el viernes a las 18 horas y el sábado a las 11 horas en el Mercat Vell. "En el recorrido podrás viajar en el tiempo para saber cómo se vivía en la época en que se construyó el recinto amurallado, con explicaciones que te permitirán entender la forma de vida y la sociedad renacentista", explica el Consistorio.

Dentro de la programación propuesta por Noches de Patrimonio, el día 12 y con dos pases, uno a las 21 horas y otro a las 22 horas, se podrá disfrutar del espectáculo de danza contemporánea 'Benthos', protagonizada por Escena Patrimoni y con el artista en residencia Adrián Herrera en el Claustro del Ayuntamiento. "La danza está basada en nuestra posidonia, creo que será muy interesante de ver", asegura Domínguez.

Además, se podrá disfrutar de tres conciertos en la primera jornada, que "no coinciden en horario para que quien quiera pueda ir a ver los tres", asegura Domínguez, puesto que los conciertos son de "una hora u hora y media". "Están distribuidos por distintos lugares emblemáticos de nuestro patrimonio. Con esto lo que queremos es que, además de subir a Dalt Vila para disfrutar de las visitas, también puedan subir a escuchar música", asegura.

El primer concierto será el viernes a las 19 horas en la sala Es Refectori de la mano del pianista Santi Pérez y la flautista Anikó Pusztai. A las 20.30 horas, en la plaza de España en el Mirador de delante del Ayuntamiento, habrá un ensamble de saxos. El último será un cuarteto de jazz en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza a las 22 horas.

Actividades para todos los públicos

Además de las visitas guiadas, los diferentes museos y espacios tendrán un horario de apertura ampliado. El MACE, el Museu Puget y el Centro de Interpretación de Madina Yabisa estarán abiertos el viernes por la mañana de 10 a 14 horas y por la tarde de 17 a 23 horas, "para que cualquiera, aunque trabaje en el horario de apertura habitual, pueda venir a visitarlo", sostiene Ruiz. El sábado por la mañana también abrirá de 10 a 14 horas y por la tarde estará abierto de 19 a 23 horas.

El Arxiu Històric D'Eivissa i Formentera estará abierto el viernes por la mañana de 9 a 14 horas y el viernes y sábado por la noche de 19 a 23 horas. La Sala Refectori estará abierta ambos días de 9 a 14.30 horas por la mañana y por la tarde de 19 a 23 horas. El Espai Cultural Es Polvorí abrirá el viernes de 19 a 23 horas y el sábado de 11 a 13.30 horas por la mañana y de 19 a 23 horas por la noche.

Durante la rueda de prensa las directoras y la concejala han asegurado que las actividades son apropiadas "para toda la familia": "Las visitas teatralizadas en concreto son muy apropiadas para infantes, porque se lo pasarán muy bien, los actores cuentan una historia y a la vez te enseñan y explican cosas de nuestro patrimonio", afirma Domínguez. Elena Ruiz también explica que "a partir de los 10 o 11 años" cualquiera puede entender el vocabulario que se usará durante las visitas guiadas al MACE. "Las familias con niños de tres o cuatro años que quieran participar también pueden: los más pequeños se contagian del ambiente y en el conjunto de las familias tenemos constancia de que siempre hay un aprovechamiento de la experiencia".

"Nuestro patrimonio no es sólo un conjunto de piedras, de calles o de monumentos que podamos ver: es un lugar vivo donde podemos venir no sólo a pasear, sino es ponerlo en valor, invitar a todos nuestros vecinos, visitantes y residentes de otros pueblos a que vengan a Vila, que entren a nuestro recinto amurallado y que disfruten de todos estos espectáculos y exposiciones que tenemos en un fin de semana muy cultural", asevera, finalmente, la concejala de Cultura.