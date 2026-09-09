Antonia Marí Tur celebra cien años de vida en Sant Josep

Sant Josep ha celebrado una fecha muy especial: el centenario de Antonia Marí Tur, nacida en 1926, que ha alcanzado los cien años de vida y se convierte así en testigo de todo un siglo de historia y transformaciones en el municipio.

Con motivo de esta efeméride, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y la concejala Marilina Serra visitaron a la centenaria para felicitarla personalmente y compartir con ella este día tan señalado. Durante el encuentro, los representantes municipales le hicieron entrega de una placa conmemorativa y un ramo de flores como muestra de afecto y reconocimiento.

Memoria e historia del municipio

Nacida hace un siglo, Antonia Marí Tur ha vivido buena parte de los grandes cambios sociales, económicos y culturales que han marcado la evolución de Ibiza y, especialmente, de Sant Josep a lo largo de las últimas décadas.

Desde el Ayuntamiento han destacado que su trayectoria vital forma parte de la historia y la memoria del municipio, y han querido aprovechar la celebración para reconocer también el papel de las personas mayores como depositarias de los recuerdos, las costumbres y las vivencias de varias generaciones. El Consistorio quiso compartir públicamente la felicitación con un mensaje dirigido a la homenajeada: "Molts d’anys, Antonia! Salut, alegria i molts moments més per celebrar!".

La celebración de sus cien años se convierte así en una ocasión para reconocer una trayectoria personal excepcional y un siglo de experiencias que forman parte de la historia reciente del municipio.