Herida una mujer de 50 años tras chocar un coche y un patinete en Sant Jordi

Una mujer de 50 años ha resultado herida este miércoles tras una colisión entre un coche y un patinete en la rotonda del Mercadona de Sant Jordi, en el término municipal de Sant Josep, según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del Grupo Policlínica.

La herida, de nacionalidad francesa y conductora del patinete, fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario a las 9.02 horas. Según el parte médico facilitado por el centro, la paciente presenta una fractura de una vértebra lumbar. La mujer permanece ingresada y está siendo atendida por la Unidad de Neurocirugía.

El accidente provocó retenciones de tráfico en la carretera de Sant Josep, según informó esta mañana la Policía Local de Sant Josep a través de sus redes sociales. La Policía Local señaló que se estaban registrando problemas de tráfico en dirección a Ibiza y también hacia Sa Carroca, por lo que recomendaba a los conductores que tuviesen previsto circular por esta zona que extremasen la precaución. Los agentes pidieron a los usuarios de la vía que buscasen rutas alternativas siempre que fuese posible, con el objetivo de evitar una mayor acumulación de vehículos en el entorno de la glorieta.