"Mis cenizas las quiero en Port des Torrent": La familia Zajorilla vuelve a su rincón favorito de Ibiza

Hay lugares de Ibiza que para algunos visitantes dejan de ser simplemente un destino de vacaciones. Eso es lo que le ocurre a la creadora de contenido @lauraysutribu, integrante de la conocida Familia Zajorilla y exconcursante de 'Maestros de la Costura', con Port des Torrent.

Su vínculo con este rincón de la isla es tan fuerte que ha dejado una instrucción muy concreta a su familia. "Si algún día me muero hay una cosa que mi familia tiene clarísima, mis cenizas las quiero en este sitio, no en Maldivas, no en el Caribe, en una calita de Ibiza que se llama Port des Torrent", explica en un reel de Instagram.

La influencer regresó allí junto a su marido y sus cinco hijos durante el primer día completo de sus vacaciones en Ibiza. El plan parecía sencillo: pasar una jornada de playa en uno de los lugares a los que llevan años volviendo. La realidad fue algo más movida. "Cinco minutos después pensé: hostia, ¿dónde se ha metido toda esta gente? Porque yo no había visto Port des Torrent tan lleno en mi vida", relata. Solo quedaban tres tumbonas para los siete miembros de la familia. "Aquello no fue coger tumbonas, fue jugar al Tetris con siete humanos", bromea.

Una misión para comprar un cubo que terminó en muñeca

Una de sus hijas no tardó en hacer una amiga en la playa. El problema llegó cuando comenzó a utilizar el cubo de la otra niña, así que la madre decidió mandar a otra de sus hijas a comprarle uno.

El encargo cambió rápidamente. "A los dos minutos me llama Bimba: mamá, Ibiza no quiere el cubo, ha visto una muñeca", cuenta.

La familia Zajorilla completa en Port des Torrent / Captura Instagram

La muñeca costaba 15 euros y, tras una negociación familiar, la pequeña regresó a la playa con el juguete pero sin el cubo que había motivado inicialmente la excursión. "Volvió sin cubo, con muñeca, y siguió jugando con el cubo de la otra niña. Maravilloso", ironiza.

Después llegó el turno de las trenzas. Según relata, sus hijos comenzaron a negociar el precio por hacerse varias a la vez: "¿Cuánto nos dejas si somos varios? ¿Y si nos hacemos una cada uno? ¿Y si te traemos otro cliente?".

Un pescado que no convenció y un padre convertido en "parque acuático"

La comida también dejó otra de las escenas de la jornada. Una de las niñas pidió pescado rebozado con patatas, pero la reacción al probarlo no fue precisamente entusiasta. La madre asegura que el pescado estaba "buenísimo", aunque sus hijos parecen preferir otro formato. "He descubierto que mis hijos no quieren pescado, quieren esos palitos de merluza congelados", bromea.

Mientras tanto, su marido descubrió que pasar un día tranquilo en la playa con cinco niños no era exactamente posible. "Cinco niños en el agua y un padre no es un día relajado de playa, es un parque acuático con barba", resume.

La jornada todavía guardaba otra sorpresa. Durante un momento en el que la familia fue a dar de comer a los peces aprovechando el agua cristalina, uno de ellos acabó mordiendo a la propia influencer. "Me mordió, pero me mordió de verdad", asegura, antes de bromear con que el ataque se produjo en una zona del cuerpo que prefiere no especificar.

"Hay un trocito de nuestra historia"

La familia permaneció en la playa hasta la noche y después se desplazó a otro de sus lugares favoritos para cenar. Allí, mientras observaba a todos sus hijos alrededor de la mesa, la creadora de contenido resumió el motivo por el que continúa regresando a Ibiza.

"Joder, qué feliz soy", recuerda haber pensado. La familia lleva años visitando Port des Torrent y ha pasado allí numerosos días con sus hijos. Para ella, precisamente esa acumulación de recuerdos es lo que ha transformado la playa en un lugar especial.

"Hay sitios que no importa cuántas veces repitas, no te cansas. Al revés, cada vez tienes más recuerdos allí", explica. "Ya no es solo una playa que me encanta, es un sitio donde hay un trocito de nuestra historia".

En el texto que acompaña al vídeo insiste en esa misma idea: "No será la playa más famosa del mundo ni pretendo convencer a nadie de que sea la mejor. Pero para nosotros tiene algo que no se puede reservar ni comprar: años de recuerdos".

Y hay una integrante de la familia que parece haber llevado todavía más lejos ese sentimiento de pertenencia. Su hija Ibiza pasó, según cuenta su madre, toda la jornada anunciando a quien se cruzaba con ella: "Estoy en mi isla".