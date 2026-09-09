La pretensión de las empresas de comercio balear de abrir el 26 de diciembre de 2027 abre un enfrentamiento con los sindicatos

Las patronales del comercio balear y UGT, sindicato que dispone de mayoría absoluta en las islas dentro de este sector, están enfrentados a la hora de fijar los diez festivos con apertura comercial para el próximo año, con una fecha como principal motivo de esas desavenencias: las empresas quieren que el sector pueda abrir sus puertas el 26 de diciembre, domingo, a lo que el sindicato se opone tajantemente por tratarse de la segunda fiesta de Navidad, una celebración que cuenta con una importante tradición en las islas.

La propuesta empresarial de los diez festivos de apertura comercial para 2027 que hoy se ha presentado ante UGT nace de un consenso total por parte de las patronales, tras haber sido negociada por las asociaciones de los establecimientos tradicionales de Mallorca (Afedeco y Pimeco), de supermercados y por la de grandes superficies (Anged), además de las organizaciones de Menorca y de las Pitiusas.

Esta lista de consenso por parte de las empresas incluye el 3 de enero (domingo anterior a la festividad de Reyes), 17 de enero (domingo), 1 de marzo (lunes, Día de Balears), 25 de marzo (Jueves Santo), 2 de mayo (domingo), 1 de noviembre (lunes, fiesta de Todos los Santos), 28 de noviembre (domingo posterior al Black Friday), 6 de diciembre (lunes, Día de la Constitución); 19 de diciembre (domingo) y 26 de diciembre (domingo, segunda fiesta de Navidad).

Hay dos de estas fechas, el 17 de enero y el 1 de marzo, que las empresas proponen como sustituibles por los Ayuntamientos, que tienen la posibilidad de cambiar esos dos días por otros tantos no laborables con el objetivo de que puedan potenciar sus fiestas locales, una modificación que deben de comunicar a mediados de noviembre.

Los supermercados defienden la apertura del 26 de diciembre por sus productos perecederos. / B. Arzayus

Consenso empresarial

El consenso entre pequeño y gran comercio se ha alcanzado debido a que se han aceptado tres condiciones que las grandes empresas defienden como irrenunciables. La primera es la inclusión del 28 de noviembre, que forma parte de la campaña del Black Friday y considerada como clave para el sector ya que los descuentos que se aplican se aprovechan para adelantar las compras de Navidad), la inclusión de al menos tres jornadas no laborables de diciembre alegando que es uno de los periodos de mayor consumo del año, y el 3 de enero al tratarse del domingo anterior a la festividad de Reyes que se aprovecha para las adquisiciones de última hora de los regalos.

Todas estas fechas fueron asumidas por UGT cuando se negociaron los festivos con actividad comercial de 2026 (CCOO optó por abstenerse cuando luego fueron aprobados en la Mesa de Comercio que convoca el Govern), pero desde el sindicato mayoritario en el sector se reconoce el rechazo que en esta ocasión genera del 26 de diciembre, por la importancia que la segunda fiesta de Navidad tiene en las islas en el marco de las celebraciones familiares.

Propuesta de UGT

Por su parte, UGT ha presentado una propuesta que no coincide en casi nada con la de los empresarios. El sindicato ha incluido el 10 de enero (primer domingo de las rebajas de invierno), 28 de febrero (domingo), 25 de marzo (Jueves Santo), 27 de junio (domingo), 15 de agosto (domingo), 5 de septiembre (domingo), 31 de octubre (domingo), 7 de noviembre (noviembre), 5 de diciembre (domingo) y 12 de diciembre (domingo).

José García Relucio, secretario general de UGT-Servicios. / B. Ramón

Pese a la enorme disparidad entre ambas propuestas, el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, reconoce que la discrepancia fundamental radica en la pretensión empresarial de abrir el 26 de diciembre, segunda fiesta de Navidad, y apunta que las principales defensoras de esa jornada son las cadenas de supermercados alegando que el cierre de dos jornadas consecutivas supone un serio problema para la conservación de muchos productos perecederos.

García Relucio señala que pese a la discrepancia la reunión se ha desarrollado en un ambiente cordial, con el compromiso de Afedeco y Pimeco de mantener las líneas de conversación abiertas para determinar si es posible modificar el día que está bloqueando un posible consenso y que todas las partes acusan unidas con una propuesta común para presentar al Govern.

Sin embargo, y tras celebrar hoy las reuniones con UGT, CCOO y USO, desde las patronales del sector se ha reconocido que las posturas son tan discrepantes que este año va a ser muy difícil conseguir un consenso en torno a la propuesta de festivos con apertura comercial.

Hay que tener en cuenta que las propuestas de todas las partes deben de quedar listas durante el mes de octubre, dado que a finales del mismo se suele celebrar la Mesa de Comercio donde se debe de aprobar la definitiva por parte del Ejecutivo autonómico para luego dar margen a los Consistorios para que comuniquen los dos posibles cambios antes de mediados de noviembre.