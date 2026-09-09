Una empresa denuncia el robo de un grupo electrógeno de 700 kilos en una obra de Portinatx

La empresa Guillén Martel Hnos., S.L., dedicada al alquiler de maquinaria para la construcción y la obra pública, ha denunciado la desaparición de un grupo electrógeno de 20 kVA que se encontraba en una obra de Portinatx, en Ibiza. Según ha explicado la gerencia de la compañía a este diario, la maquinaria estaba alquilada a la empresa Hnos Parrot, S.A. y se encontraba en una obra cuando desapareció. La empresa sostiene que se trata de un nuevo robo de maquinaria sufrido en Ibiza, después de que tiempo atrás ya denunciara la sustracción de una minicargadora.

El equipo desaparecido es un grupo electrógeno estático de aproximadamente 700 kilos de peso, por lo que su traslado requiere medios adecuados. De acuerdo con los datos facilitados por la propia compañía, se trata de un grupo electrógeno Pramac Lifter, modelo GSW22Y, identificado con el número de serie PEE2595954.

Piden colaboración para localizarlo

Guillén Martel ha difundido un anuncio con una fotografía del equipo y sus principales características para tratar de localizarlo. En el cartel, la empresa explica que busca un grupo electrógeno de su propiedad desaparecido en la zona de Portinatx y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda haberlo visto o transportado.

Desde la gerencia han mostrado además su malestar por los episodios de este tipo que aseguran sufrir en la isla. «Estamos muy indignados con la cantidad constante de robos que sufrimos en Ibiza», señala la empresa. La compañía pide que quien disponga de alguna información se ponga en contacto con ellos a través del teléfono 971 433 322.

La compañía se dedica al alquiler de maquinaria sin conductor destinada principalmente a trabajos de construcción y obra pública.