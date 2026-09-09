Emergencias avisa: el tramo más intenso del temporal llegará esta tarde a Ibiza y Formentera

La Dirección General de Emergencias e Interior ha pedido este miércoles precaución y prudencia ante el episodio de lluvias, tormentas y viento previsto para las próximas horas en todas las Illes Balears y mantiene activada la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos las PItiusas y el resto del archipiélago.

El Comité Técnico Asesor del Pla Meteobal se ha reunido este miércoles al mediodía para hacer seguimiento de la situación y analizar la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apenas presenta cambios respecto a la difundida el martes.

Según esa previsión, el tramo más intenso del episodio se producirá durante la tarde y hasta primeras horas de la noche. LA Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas hasta las 21 horas de este miércoles en todas las islas.

El frente que se desplaza desde la Península hacia Baleares podría dejar precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

En condiciones generales, el viento podría alcanzar los 70 kilómetros por hora, aunque las rachas asociadas directamente a las tormentas podrían llegar de forma puntual a los 90 kilómetros por hora.

Hasta 100 litros en dos o tres horas

Emergencias advierte de que podría tratarse de un episodio relativamente rápido, de unas dos o tres horas de duración, pero de elevada intensidad. Durante ese periodo podrían acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado.

Los modelos de predicción tampoco descartan que el núcleo principal de la tormenta pase sobre el mar, una posibilidad que reduciría considerablemente sus efectos sobre las islas.

La situación afectará también al estado de la mar, con olas de entre dos y cuatro metros de altura. En Ciutadella existe además posibilidad de rissaga, con oscilaciones del nivel del mar de hasta 90 centímetros.

Menor intensidad durante la madrugada en Ibiza y Formentera

La previsión actual apunta a que las lluvias, tormentas y vientos más intensos finalicen durante este miércoles en Mallorca y Menorca. En Ibiza y Formentera todavía podrían registrarse algunas lluvias y tormentas durante la madrugada, aunque de menor intensidad.

Para el jueves, la afectación en el archipiélago sería ya residual y se concentraría principalmente en el viento y los fenómenos costeros derivados del episodio de este miércoles.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias mantiene activada la alerta naranja, IG-1 del Pla Meteobal, por lluvias y tormentas en todas las Illes Balears. También continúa la alerta amarilla, IG-0, por fenómenos costeros en todo el archipiélago, por fuertes vientos en Mallorca y Menorca y por rissaga en Menorca.

Emergències recomienda durante las próximas horas evitar los desplazamientos que no sean necesarios, extremar la precaución y seguir las medidas básicas de autoprotección.