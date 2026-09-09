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Críticas por la falta de previsión en las obras de Can Cantó ante el inicio del curso escolar

Los socialistas denuncian que los trabajos se ejecuten junto a varios centros educativos sin haber garantizado antes la movilidad, los accesos y la información a familias y vecinos

Obras en la calle es Jondal.

Obras en la calle es Jondal. / J.A. Riera

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Redacción Digital

Ibiza

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado este miércoles la falta de previsión, coordinación y planificación del equipo de gobierno en las obras que se están ejecutando en varias calles del barrio de Can Cantó, una actuación que, según el PSOE, afecta directamente a familias, vecinos y centros educativos de la zona.

Los socialistas han asegurado en un comunicado que su crítica no se dirige a la realización de las obras, sino a la forma en la que se han planificado y a la gestión de sus consecuencias sobre el día a día de los residentes. La concejala socialista Clara Rosselló ha acusado al alcalde, Rafael Triguero, y a la teniente de alcalde Blanca Hernández de actuar sin prever previamente el impacto de los trabajos.

«La táctica de Triguero es empezar una obra pública y después ver cómo afecta a las familias, las escoletas y el funcionamiento de los centros educativos. Primero hay que planificar, coordinar e informar. En Can Cantó vuelve a quedar claro que Triguero y Hernández actúan y después intentan solucionar los problemas que ellos mismos generan», ha afirmado Rosselló.

Un entorno con varios centros educativos

El PSOE ha recordado que Can Cantó es una zona especialmente sensible por la presencia de centros educativos, familias con niños pequeños y numerosos residentes, por lo que considera que cualquier actuación en la vía pública debería ir acompañada de una planificación específica de accesos, horarios, movilidad, seguridad y posibles molestias.

Según los socialistas, el Ayuntamiento debería haber tenido en cuenta además la proximidad del inicio del curso escolar antes de poner en marcha los trabajos y haber coordinado previamente las actuaciones con los centros y con los vecinos.

«Cuando haces una obra al lado de una escoleta y de diferentes centros educativos a las puertas del inicio de curso, donde cada mañana se produce una importante entrada y salida de familias, no puedes actuar como si fuera una calle cualquiera», ha señalado Rosselló.

La edil ha añadido que en la zona hay «niños, familias que tienen que entrar y salir cada día, trabajadoras, personas mayores y vecinos que necesitan poder acceder con normalidad a sus casas» y ha defendido que «la planificación también es una forma de cuidar la ciudad».

Cambios en el acceso al aparcamiento

El PSOE ha hecho referencia también a la modificación prevista en el acceso al aparcamiento situado junto al CEIP Can Cantó a partir de este jueves, día que arranca el curso escolar.

Los socialistas han considerado que el Ayuntamiento conocía de antemano esa fecha y critican que, a su juicio, no se haya organizado con suficiente antelación la movilidad en la zona ni se haya informado adecuadamente a los afectados.

El grupo municipal también ha cuestionado que hayan sido los propios operarios de las obras quienes hayan terminado ofreciendo información sobre los cambios a los ciudadanos.

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Para el PSOE, la situación de Can Cantó es un nuevo ejemplo de una forma de gestionar basada en la «improvisación», en la que, según sostiene, primero se ejecutan las actuaciones y después se tratan de resolver sus efectos sobre la ciudadanía. Los socialistas han remarcado que hacer obras es necesario, pero hacerlo sin prever sus consecuencias supone, a su juicio, una mala gestión.

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