La construcción se dispara un 43% en Ibiza y Formentera, pero la vivienda nueva no crece

La actividad edificatoria en Ibiza y Formentera ha acelerado con fuerza durante el último año. La demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) contabilizó 1.080 obras visadas en los doce meses hasta el 30 de junio de 2026, lo que representa un incremento interanual del 42,67%. El crecimiento es especialmente significativo si se compara con el conjunto de Baleares. En todas las islas se visaron 8.632 obras, un 28,13% más que un año antes. Es decir, la actividad en las Pitiusas creció unos 14,5 puntos porcentuales más que la media autonómica.

El incremento se refleja también en la inversión asociada a los proyectos. Los presupuestos visados en Ibiza y Formentera alcanzaron los 536 millones de euros, un 24,49% más que un año antes. En el conjunto balear, el presupuesto ascendió a 2.393 millones, con un crecimiento algo superior, del 31,04%. La evolución cambia por completo cuando se analiza la vivienda de nueva creación. En las Pitiusas se visaron 805 nuevas viviendas, frente a las 811 del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 0,74%.

El contraste con Baleares es notable. En el conjunto de las islas se contabilizaron 5.680 viviendas nuevas, un 31,76% más que un año antes. Mientras el mercado balear registra, por tanto, un fuerte incremento de la creación de vivienda, Ibiza y Formentera permanecen prácticamente estancadas.

Más casas unifamiliares y muchos menos pisos

Dentro de esas 805 viviendas, el comportamiento también es muy diferente dependiendo de la tipología. Las viviendas unifamiliares aumentaron un 44,44% en Ibiza y Formentera, al pasar de 297 a 429 unidades. En Baleares se observa la misma tendencia, aunque todavía más intensa: las viviendas unifamiliares pasaron de 1.981 a 3.068, un incremento del 54,87%.

Parte de este crecimiento está directamente relacionado con los expedientes extraordinarios de legalización. En el caso de Ibiza y Formentera, 231 de las 429 viviendas unifamiliares contabilizadas corresponden a estos expedientes, de manera que, si se eliminan de la estadística, quedan 198. El fenómeno se produce también en el conjunto balear. De las 3.068 viviendas unifamiliares contabilizadas, al excluir las legalizaciones extraordinarias quedan 1.527. El propio Coaib advierte de que, sin esos expedientes, la evolución interanual de este segmento en Baleares sería negativa, con un descenso del 11,65%.

La diferencia más llamativa entre las Pitiusas y Baleares aparece, sin embargo, en los pisos. En Ibiza y Formentera se visaron 376 viviendas plurifamiliares libres, frente a las 514 del periodo anterior, una caída del 26,85%. En Baleares ocurrió justamente lo contrario: este tipo de vivienda aumentó un 12,10%, desde 2.330 hasta 2.612 unidades. Es una de las principales singularidades que reflejan los datos: mientras la construcción de pisos crece en el conjunto del archipiélago, retrocede con fuerza en Ibiza y Formentera.

Santa Eulària lidera las casas y Sant Antoni, los pisos

Los datos municipales muestran además importantes diferencias dentro de las Pitiusas. En vivienda unifamiliar de nueva creación, Santa Eulària encabeza la estadística con 124 viviendas, seguida de Sant Josep, con 109, y Sant Antoni, con 96. A continuación aparecen Sant Joan de Labritja, con 58; Eivissa, con 27, y Formentera, con 15.

En vivienda plurifamiliar libre, Sant Antoni concentra la mayor actividad, con 185 viviendas, prácticamente la mitad de las 376 contabilizadas. Le siguen Santa Eulària, con 77; Eivissa, con 72; Formentera, con 28; Sant Joan, con 12, y Sant Josep, con solo dos.

El informe permite observar también el peso de la vivienda de nueva creación en suelo rústico. En total aparecen 255 viviendas en esta categoría. Sant Josep concentra el mayor número, con 76, seguido de Santa Eulària, con 63; Sant Antoni, con 56; Sant Joan, con 46; Formentera, con nueve, e Ibiza, con cinco.

570.000 metros cuadrados visados

La superficie total incluida en los proyectos visados en Ibiza y Formentera también crece con fuerza y alcanza aproximadamente los 570.000 metros cuadrados, frente a unos 435.000 un año antes. En Baleares, la superficie visada llegó a los 3,18 millones de metros cuadrados, con un incremento interanual del 44,21%. El crecimiento de la superficie es, por tanto, más intenso en el conjunto autonómico que en las Pitiusas.

Imagen de archivo de unos trabajadores de la construcción en Ibiza. / JA RIERA

La mayor parte de la superficie visada en Ibiza y Formentera corresponde a vivienda y reformas, con alrededor de 428.000 metros cuadrados, un 51,08% más que el año anterior. Los 536 millones de euros presupuestados en los proyectos de Ibiza y Formentera representan, además, más de una quinta parte de todo el presupuesto visado en Baleares, que asciende a 2.393 millones.

La vivienda continúa concentrando la mayor parte de la inversión pitiusa. Los presupuestos correspondientes a proyectos de vivienda y reformas alcanzaron los 433 millones de euros, frente a los 266 millones del periodo anterior, con un incremento del 62,57%. En el conjunto balear, la vivienda y las reformas sumaron 2.027 millones de euros, un 46,88% más que el año anterior.

El efecto de las legalizaciones

El Colegio de Arquitectos atribuye una parte importante del fuerte incremento de la actividad en Baleares a los expedientes extraordinarios de legalización. El informe autonómico precisa que, si se descuentan estas actuaciones, el crecimiento del número total de obras baja del 28,13% al 4,20%.

En Ibiza y Formentera también se aprecia este efecto. Los datos muestran un fuerte repunte coincidiendo con el cierre de uno de los plazos vinculados a las legalizaciones, seguido posteriormente de una corrección y una estabilización de la actividad.