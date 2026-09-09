Atención conductores de Ibiza: retenciones en Sant Josep por un accidente junto al Mercadona

Un accidente está provocando retenciones de tráfico este miércoles en la carretera de Sant Josep, según ha informado la Policía Local de Sant Josep a través de sus redes sociales. El accidente se ha producido a la altura de la glorieta del Mercadona, un punto en el que la circulación se está viendo afectada en varios sentidos.

Extramar precaución por estas vías

En concreto, la Policía Local señala que se están registrando problemas de tráfico en dirección a Ibiza y también hacia Sa Carroca, por lo que recomienda a los conductores que tengan previsto circular por esta zona que extremen la precaución.

Ante las retenciones generadas por el siniestro, los agentes han pedido a los usuarios de la vía que busquen rutas alternativas siempre que sea posible, con el objetivo de evitar una mayor acumulación de vehículos en el entorno de la glorieta.

Por el momento, la Policía Local no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias del accidente y ha centrado su aviso en las afecciones al tráfico y en la recomendación de evitar la zona mientras persistan los problemas de circulación.