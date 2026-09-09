Aena reconoce que la depuradora del aeropuerto de Ibiza está "sobrecargada" y destina 300.000 euros a dos contratos de saneamiento

Aena ha encadenado dos contratos para el vaciado de fosas y sentinas, el desatasco y la limpieza de tuberías y el mantenimiento de otros elementos del sistema de saneamiento del aeropuerto de Ibiza. Entre ambos expedientes, el gestor aeroportuario moviliza 304.920 euros en un momento en el que la propia compañía reconoce que la depuradora de es Codolar se encuentra «sobrecargada en los meses pico», dentro de una infraestructura en la que los pozos propios constituyen la única fuente de suministro de agua.

El primero de los contratos se adjudicó el pasado mes de agosto por 38.720 euros a la empresa Hidrogestión. Su objeto es precisamente el «servicio de mantenimiento para vaciado de sentinas, desembozos, limpieza de tuberías y fosas en el aeropuerto de Ibiza». Tenía una duración de seis meses y tendría que haber arrancado el 11 de agosto, pero sufrió un retraso en su implantación y no se activó hasta dos semanas más tarde. Estará en funcionamiento hasta el próximo mes de febrero.

Aena ha preparado, además, un segundo contrato con prácticamente el mismo objeto y un presupuesto mucho mayor. El nuevo pliego, publicado el 4 de septiembre, fija un importe máximo de 266.200 euros y amplía la prestación durante doce meses, por lo que la suma de ambos expedientes supera los 300.000 euros.

Este segundo contrato dibuja con bastante detalle la red que hay que mantener bajo el recinto aeroportuario. Su alcance incluye, en primer lugar, la propia estación depuradora de aguas residuales (EDAR). La empresa contratada deberá realizar trabajos de limpieza y vaciado de las arquetas de fangos, los decantadores, el espesador de fangos, las sentinas y las tuberías asociadas a la planta. También abarca las redes de saneamiento del edificio terminal, el Bloque Técnico, los talleres de Can Savina, la Central Eléctrica, el Centro de Emisores y Tapera, los edificios de bomberos, Halconeros y Señaleros y las torres de control, además de la red de alcantarillado del recinto.

El servicio alcanza igualmente a otras infraestructuras vinculadas al agua no potable, como el depósito de riego, el depósito de fluxores, los aljibes de pluviales y los separadores de hidrocarburos. Aena exige, como mínimo, una limpieza preventiva de los elementos incluidos durante los doce meses del contrato, aunque las actuaciones a demanda tendrán prioridad cuando existan incidencias o necesidades operativas.

Una depuradora «sobrecargada»

La presión sobre el sistema aparece reconocida de forma expresa en otra memoria de Aena, correspondiente a la renovación de los 198 mecanismos de descarga de los inodoros de la terminal, una licitación que también se publicó hace unos días y de la que ya informó Diario de Ibiza. En ese documento, el gestor aeroportuario justifica la reducción del consumo de agua porque es un aspecto «especialmente sensible» al tener el aeropuerto «como única fuente de suministro los pozos propios». Añade que consumir menos permitirá reducir también el volumen enviado a la depuradora, «actualmente sobrecargada en los meses pico», tal y como alerta.

Los documentos no precisan cuál es el caudal máximo que puede tratar la depuradora, cuánto aumenta la generación de aguas residuales en julio y agosto ni qué porcentaje de su capacidad llega a utilizar durante esos meses. Tampoco cuantifican en estas licitaciones el volumen anual extraído de los pozos. Sí dejan, sin embargo, una conclusión explícita: Aena considera necesario disminuir el consumo de agua y la carga que llega a la depuradora precisamente porque el suministro depende de captaciones propias y la planta de tratamiento ya acusa la presión de los meses de mayor actividad.

El reconocimiento llega después de un verano marcado por las quejas de vecinos del entorno del aeropuerto sobre la gestión de esas aguas. A finales de agosto, varios residentes denunciaron a Diario de Ibiza la presencia de agua encharcada en terrenos próximos a la valla de la pista y aseguraron que se trataba de aguas fecales procedentes de la depuradora que estaban siendo utilizadas para regar mediante camiones con aspersores.

Una hora de plazo para intervenciones urgentes

Aena confirmó entonces que se estaba utilizando agua procedente de su instalación de tratamiento para el riego, aunque rechazó que se tratara de aguas fecales sin tratar. Según explicó el aeropuerto, era «agua previamente depurada» y «agua regenerada» que se recogía mediante cubas y se destinaba al riego de zonas del recinto conforme a los usos autorizados. Los vecinos aseguraron que en algunos puntos se habían formado balsas de entre cinco y diez centímetros de profundidad.

El pliego del nuevo contrato de limpieza también refleja la dificultad de intervenir sobre estas instalaciones durante la temporada alta. Desde la última semana de marzo hasta octubre, el aeropuerto permanece operativo las 24 horas del día, por lo que Aena exige que los trabajos se programen preferentemente en momentos de menor actividad para interferir lo mínimo posible en el funcionamiento de la terminal.

Además, reclama que la empresa adjudicataria deberá estar disponible las 24 horas todos los días del año. Las actuaciones no urgentes tendrán un plazo máximo de respuesta de 72 horas, mientras que en las incidencias declaradas urgentes deberá comenzar a intervenir en un máximo de una hora. El mantenimiento por necesidades inmediatas del servicio tendrá prioridad sobre el preventivo y, si una avería compromete la operatividad del aeropuerto, la contrata podrá tener que actuar conjuntamente con otras empresas.