Los vecinos de Ibiza estallan por la limpieza en la ciudad: "Un vertedero", "pocilga", "olor a cloaca", "mierda de todo tipo"...

La pregunta planteada por Diario de Ibiza en Facebook no podía ser más clara: "¿Cómo valoras la limpieza de las calles de Ibiza? ¿Qué mejorarías?". Y las respuestas de los lectores también lo han sido. A juzgar por buena parte de los comentarios, hablar de limpieza en la ciudad de Ibiza es casi una invitación a sacar la lista de agravios: suciedad, malos olores, excrementos, aceras pegajosas, contenedores, falta de personal y, sobre todo, una pregunta que se repite con distintas fórmulas: "¿Pero se limpia?".

De hecho, esta pregunta es lo que plantea directamente Pedro Calvo Esteban. «¿Qué limpieza?», se pregunta Nuni Nunina mientras Ismael Del Valle opta por un «pero, ¿la hay?», mientras que Araceli Margarita Fernandez sentencia: «¿¿¿La limpieza??? Nula». Ximena Olea considera que «La pregunta se responde sola». El tono general de las respuestas es contundente. Carmen Ruiz Roselló y Segundo Jiménez resumen su valoración en una sola palabra: «Nula». Gustavo Gliemmo la califica de «muy pobre»; Laura Aparicio, afirma que «da asco»; Francisca Clapés Ramon, dice que las calles están «horriblemente sucias», y Maria José Sánchez Jiménez eleva la apuesta con un gráfico: «Una mierda como un piano».

Para Maria Pérez Amado, la nota que le pondría es «un 0 patatero, pésima». Pilar Torres Torres opina en «muy mal, como siempre», mientras Antonio Manuel Garcia Montero lamenta que «como siempre están sucias y no mejora nada la limpieza de Ibiza».

De los churretes a las alcantarillas

Si hay algo que aparece con frecuencia en los comentarios es que, para los lectores, limpiar no consiste únicamente en retirar bolsas y papeles. Hay calles, aceras y rincones que, según explican, necesitan algo más que pasar de largo. Jorge Llobet lo expresa así: «Hay churretes por todas partes. Limpiar no es sólo recoger la basura». Loreto Mayol pone un ejemplo muy concreto: «Acera de Correos, en avenida Isidoro Macabich... Vas hacia la fuente... ¡¡¡MIERDA por un tubo!!! Se pegan las suelas».

La sensación de suciedad se mezcla además con los olores. José Torres Serra apunta que «hay calles en las que, además de falta de limpieza, el olor a cloaca es insoportable». Rafaela Jiménez habla de «un hedor insoportable» en muchas calles, mientras Carmen Costa describe una situación todavía más gráfica: «Está la ciudad de Ibiza, que se pegan las zapatillas», y reclama «ponedles bombas de agua con lejía a presión» en las alcantarillas.

También aparecen las hojas y la suciedad acumulada. Teresa Solera invita al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, a darse una vuelta por la vía Púnica: «En el tramo pequeño de la calle hay hojas de los árboles en el suelo de más de 5 centímetros de grosor. Acumuladas del último otoño o más». Y no faltan quienes apuntan directamente a determinados puntos de la ciudad, como el parque de la Paz, sobre el que David Steel señala: «Si dan asco las calles de Ibiza, pasaos por el parque de la Paz, pobres patos».

El problema no sería sólo Valoriza

La conversación de los lectores no se limita a cargar las tintas contra la empresa concesionaria, Valoriza. Hay también una segunda tesis bastante repetida: por mucho que se limpie, si la gente ensucia, la ciudad seguirá sucia. José Torres Marí lo resume de forma tajante: «El civismo de la ciudadanía es lo más importante». Alberto Hernández Rubio plantea incluso cambiar el enfoque de la pregunta: «¿Y no sería mejor preguntar qué tan incívica es mucha gente de Ibiza y si son ellos los causantes de lo sucia que está la ciudad?». En la misma línea, Cesar Giovanni Arguello Losada considera que no todas las calles están igual y que las más transitadas son lógicamente las que acumulan más suciedad. Para él, «el gran problema son las personas sucias guarras que no aportan ni ayudan a que la ciudad sea más limpia» y reclama que la basura se deposite en los contenedores y papeleras.

Un operario de Valoriza en una imagesn cedida por la empresa. / Valoriza

Aartje Rouwenhorst coincide: «No sólo hay que criticar la limpieza, hay que criticar también al incivismo en Vila, mucha gente tira su basura donde le da la gana, no utilizan las papeleras ni los ceniceros». También Javier de las Heras pone buena parte del foco en los ciudadanos: «La cantidad de guarros que viven en esta isla es bestial», escribe, y menciona a quienes dejan basura fuera de horario o no recogen los excrementos de sus perros. Anna Maria Ricco, de hecho, introduce uno de los pocos matices positivos entre los comentarios: «Va mejor que el año pasado, pero la gente es muuuy maleducada y por tanto que se limpie resulta difícil».

Los excrementos de los animales aparecen una y otra vez entre las quejas. Lola De La Cruz reclama «cámaras para los dueños» de perros porque hay «cacas y pipís que se quedan en portales y calles». Juan Bonet resume el problema: «Llenas de mierda de todo tipo. De perro ni te hablo». Pilar Roselló Torres ofrece una descripción difícil de olvidar: «¡¿Esquivando micciones de humanos, meadas perrunas y mil clases de mierdas?! Una pocilga, un asco caminar por el centro, y según qué calles, ¡peor!».

Ivan Titos hace inventario de lo que, según asegura, puede encontrarse por las calles: «Mierdas de perro, pipí de perro y de "animales". Vas por la calle te encuentras de todo, vómitos, compresas, condones, tangas... es un vertedero».

«Pasan con el carrito y no recogen la basura»

Otra de las críticas recurrentes apunta directamente al trabajo de los operarios. Algunos lectores aseguran que ven basura que permanece en el mismo sitio durante días o trabajadores que, según su percepción, pasan sin recogerla. Dolores Sixto reclama que «controlen a los limpiadores que pasan de largo». Rosa Vargas Gómez también denuncia que algunos limpiadores «pasan de largo, mucho móvil y mucha cháchara», aunque añade que también debería existir un responsable que supervise su trabajo.

Rosario Rubio introduce, en cambio, un matiz: «El ayuntamiento ha puesto nueva maquinaria, han ido limpiando a fondo algunas calles». Pero después señala que, a su juicio, «la mala labor de los limpiadores» sigue siendo evidente: «Pasan con el carrito y no recogen la basura, se ve la misma basura un día y otro en el mismo sitio». Paquita Cano Amigo relata incluso una experiencia concreta: «Esta mañana sin ir más lejos le he dicho a un barrendero si así se barría y no me ha dicho nada, se dejaba más porquería que recogía».

La solución que proponen los lectores tampoco es única. Algunos piden más vigilancia; otros, más personal y otros directamente cambiar de empresa. Marianella Makinistian lo plantea sin rodeos: «Limpieza nula, cambio de empresa urgente». Claudia Ochoa Chaverra coincide: «La mejor manera de mejorar lo que no funciona es cambiar de empresa».

Antonio Bianchi, en cambio, pone el foco en la contratación y en las condiciones laborales: «Lo primero que tiene que mejorar el alcalde es la licitación de la limpieza». A su juicio, «si no hay una buena contrata la empresa concesionaria no puede mejorar los salarios de los barrenderos», y remata con una reflexión: «Si tú estás bien retribuido se nota en la calle». Otros lectores piden directamente más control. Oskitar CJ considera que «la mejor limpieza sería la de nuestros políticos» y reprocha al Ayuntamiento haber contratado el servicio sin hacer, según su opinión, un seguimiento suficiente. También critica la situación de los alrededores de Vila y asegura que una incidencia comunicada a través de la Línea Verde tardó «dos meses para contestar» y quedó «sin solución alguna».

Ironía y una voz que discrepa

Entre decenas de críticas, hay también alguna valoración positiva. Maisa Mejón Jaquotot responde simplemente: «Bastante buena». Chej Lekbir va todavía más lejos: «La limpieza es 100% pero la gente es guarra y los turistas aún más». Son excepciones dentro de un hilo en el que predominan las quejas. Algunas son serias y concretas; otras, directamente sarcásticas. J.a. Cabrero recomienda al Ayuntamiento «que se pongan en contacto con el alcalde de Oviedo» para que les explique cómo se hacen las cosas, ya que tienen en su haber varias escobas de oro.

Y Jose Luis Arredondo García lleva la ironía al extremo al asegurar que en el parque de la Paz «los patos tienen radioactividad" y que, en general, al caminar por la ciudad "si vas en chanclas te quedas pegado en el asfalto».