Vecinos, familias y hoteleros reclaman más coordinación policial contra el consumo de óxido nitroso en Ibiza

Representantes de vecinos, familias y empresarios de Ibiza han reclamado una mayor coordinación policial y una respuesta conjunta de las administraciones ante el consumo recreativo de óxido nitroso (gas de la risa), un fenómeno que, según denuncian, tiene una especial incidencia en determinadas zonas de Sant Antoni.

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes (FAFA) y la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni han trasladado esta preocupación a la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch Ferrer, durante una reunión celebrada este miércoles.

En el encuentro han participado Concepción Romero, por la Asociación de Vecinos de Sant Antoni; Ana María Torres, presidenta de la FAFA; Santiago García Ramón, gerente de la FEHIF, y Damián Marí Lynch, presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni.

Las entidades consideran que el problema va más allá del ámbito del ocio y tiene consecuencias sobre la convivencia vecinal, la protección de menores y adolescentes, la seguridad, la limpieza de los espacios públicos, la gestión de residuos y la imagen turística de Ibiza.

Desde las familias, Ana María Torres ha reclamado una actuación coordinada entre las diferentes instituciones. «Como familias, necesitamos que todas las administraciones se impliquen de forma coordinada para proteger a la infancia y la adolescencia ante este fenómeno», ha señalado.

La presidenta de la FAFA ha advertido además de que no se debe «normalizar» la presencia de óxido nitroso en los entornos de niños y adolescentes ni que este sea percibido como una sustancia inocua. La federación pide medidas de prevención, información dirigida a familias y centros educativos, vigilancia en los espacios públicos y «una respuesta efectiva ante su venta o consumo recreativo».

Los vecinos creen insuficientes las medidas actuales

La Asociación de Vecinos de Sant Antoni también considera que las actuaciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes para frenar el fenómeno. «Los vecinos tenemos la sensación de que las actuaciones realizadas hasta ahora no son suficientes y de que el problema continúa presente, año tras año, en nuestras calles, espacios públicos y zonas de ocio», ha manifestado Concepción Romero. La entidad reclama «medidas normativas claras» que tengan resultados visibles y una actuación preventiva coordinada entre las administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local.

También desde el sector hostelero defienden que no se trata únicamente de una cuestión empresarial. Damián Marí Lynch ha señalado que el fenómeno «afecta a familias, vecinos, trabajadores, establecimientos y visitantes», por lo que considera necesario combinar prevención, presencia policial disuasoria, coordinación institucional y una gestión adecuada de los residuos.

Más presencia en zonas como s'Arenal

Durante la reunión, las organizaciones han solicitado una mayor coordinación e implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para prevenir y responder a las incidencias relacionadas con el consumo recreativo, la venta, la distribución y el abandono de bombonas de óxido nitroso.

Los representantes han asegurado que Sant Antoni soporta una presión creciente en materia de convivencia y seguridad y han defendido que haya una presencia preventiva suficiente y mecanismos de respuesta ágiles en los puntos que consideran de mayor tensión, entre ellos el paseo de s'Arenal.

«Entendemos las limitaciones de medios y reconocemos el trabajo de los profesionales. Precisamente por ello, consideramos necesario reforzar la coordinación operativa, la presencia preventiva y la capacidad de respuesta», ha añadido Marí Lynch.

Preguntan por la posición del Gobierno

Las entidades han aprovechado el encuentro para solicitar información sobre la posición del Gobierno de España ante la proposición no de ley que próximamente se debatirá en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament balear sobre la regulación del óxido nitroso y la reducción de sus efectos sobre menores y adolescentes.

La iniciativa plantea instar al Ejecutivo estatal a promover cambios legislativos para regular esta sustancia cuando su consumo esté relacionado con el ocio recreativo o establecer un control estricto cuando se destine a usos profesionales.

También propone reforzar las actuaciones preventivas y disuasorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con las policías locales, especialmente en zonas de ocio, espacios públicos y lugares sensibles próximos a centros educativos.

Entre sus propuestas figura igualmente la realización de un estudio sobre la dimensión social, sanitaria y medioambiental del fenómeno, además de campañas de prevención e información destinadas especialmente a menores y familias.

La venta para inhalación, prohibida en Baleares

En la reunión también se ha abordado el marco normativo aprobado en Baleares. El Decreto-ley 2/2026, de 7 de agosto, que modificó la normativa autonómica sobre drogodependencias y otras adicciones, prohíbe la venta minorista, dispensación y publicidad de óxido nitroso cuando tengan como finalidad el consumo mediante inhalación. La norma impide asimismo su venta, dispensación o entrega a menores de 18 años, con la excepción de los mayores de 16 que acrediten un uso profesional.

Las organizaciones han subrayado que el óxido nitroso cuenta con usos médicos, alimentarios, de restauración e industriales legítimos y que su preocupación se centra en su desvío hacia el consumo recreativo y en las consecuencias derivadas del abandono de los recipientes. FEHIF, los vecinos de Sant Antoni, FAFA y los empresarios de la Bahía han expresado finalmente su disposición a colaborar con las administraciones aportando información, identificando incidencias y participando en acciones de prevención y concienciación.