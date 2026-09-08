Simulacro de un rescate marítimo en Ibiza: un bañista es atropellado por una moto de agua y evacuado en helicóptero en Cala Salada

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha realizado este martes en Cala Salada y Cala Saladeta el primero de los dos simulacros generales de emergencias previstos en las playas del municipio, un ejercicio que ha permitido poner a prueba la coordinación entre los servicios de salvamento, emergencias y rescate ante un accidente grave en el mar.

El operativo se ha desarrollado a las 12.30 horas y ha recreado el accidente de una persona que practicaba snorkel fuera de la zona habilitada para el baño y que era embestida por una moto de agua. Como consecuencia del impacto, la supuesta víctima sufría un traumatismo que requería atención inmediata, inmovilización y posterior evacuación sanitaria por vía aérea.

Rescate en Cala Salada. / A.S.A.

Ante este escenario, se ha activado un dispositivo de rescate marítimo en el que el Operativo de Seguridad y Salvamento de las Playas de Sant Antoni se ha encargado de localizar y atender inicialmente a la víctima, movilizar la embarcación de rescate y proceder a su extracción e inmovilización en el agua. En el ejercicio también han participado Salvamento Marítimo, con el helicóptero HELIMER, la embarcación LS HIDRA de Cruz Roja y el Servicio de Emergencias 112, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Sant Antoni.

El simulacro ha servido para evaluar las comunicaciones entre los distintos recursos, la coordinación entre socorristas y patrones de embarcaciones y la capacidad de asistencia y estabilización de una víctima en el medio acuático. Los equipos han practicado además la inmovilización mediante tabla espinal y todos los procedimientos necesarios para preparar una evacuación aérea en una zona de difícil acceso.

Última fase del ejercicio

La última fase del ejercicio ha consistido precisamente en la evacuación de la víctima mediante el helicóptero HELIMER, una maniobra en la que han tenido que coordinarse el personal de salvamento de playas, los medios marítimos, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, la tripulación aérea y el 112. Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de simulacros permiten comprobar el funcionamiento de los protocolos de emergencia antes de enfrentarse a una situación real, además de detectar posibles aspectos de mejora y reforzar la coordinación entre los distintos servicios que intervienen en incidentes en el litoral.

Tras finalizar el ejercicio, los responsables de los diferentes recursos participantes han realizado una evaluación conjunta de los tiempos de respuesta, las comunicaciones, la coordinación entre los equipos y el procedimiento seguido durante el rescate y la evacuación.