Fredy, músico del grupo de Ibiza Konkordatti Punkinetti: "El punk necesita tener mensaje político"

"El punk no ha muerto y, queridas administraciones, somos niños muy buenos que solo tomamos té con pastas. Amamos al Ayuntamiento, al alcalde y nunca diríamos ni un minimensaje nocivo hacia ellos. Y cuanto más podamos cobrar, mejor". Es la broma que lanza Fredy, cantante del grupo de punk ibicenco Konkordatti Punkinetti cuando se le pregunta qué le gustaría trasmitir a los lectores. Todos los miembros del grupo quieren que la gente se quede con este mensaje claro: "El punk no está muerto".

"Ahora más que nunca, tal y como está el mundo, tiene que haber punk: estamos con una noticia detrás de otra de que están haciendo lo que quieren con nosotros", lamenta Tolo, el guitarrista: "Hay que mantener la revolución, parar el fascismo, que está muy en auge. El punk siempre tiene que combatirlo". "Al menos hay que poner a prueba todo para ver si está bien o no, no debemos solo obedecer lo que está impuesto", considera Carlos, el mánager y exbatería del grupo.

Este es el carácter de Konkordatti Punkinetti, banda compuesta por el bajista Álex 'Virutins', la vocalista Olatz 'Aurrera', Álvaro 'A-Lo' o 'Puto Bèstia' a la batería, Fredy 'Pekeño Ruiseñor', Tolo 'Profe T.H.' y Carlos 'Karlitros'. Prefieren no dar sus apellidos por "cómo está la sociedad hoy en día", dado el tipo de música que hacen y los mensajes que lanzan.

Formados en Ibiza gracias al bar Concord, que bajó la persiana en 2019, se revelan como uno de los pocos grupos de género punk de la isla. La mayoría de los miembros son nuevos, se fueron uniendo por amigos y conocidos, y el único que proviene de la formación original es Tolo, que aclara que con todos los exmiembros hay "muy buena" relación, aunque tuvieran que dejar la música por motivos diversos.

¿Se puede tocar punk sin mensaje?

En las letras punkis suelen predominar las temáticas reivindicativas y revolucionarias. Para Konkordatti Punkinetti no podría ser de otra manera. "Para mí es difícil que las canciones no tengan un mensaje", afirma Tolo. "El punk sin mensaje es mil veces más aburrido", asegura Álvaro. "Puede haber alguna canción del disco más 'chorra', pero, en general, entendemos que el punk necesita de ese mensaje político", concuerda Fredy. "El punk, para nosotros, sin duda tiene que implicarse, tiene que haber una crítica política, pero no lo hacemos de manera clásica", resume Olatz.

"Siempre buscamos la ironía, la metáfora y jugar un poco con las palabras. No decir directamente 'puta policía', está claro", ejemplifica Fredy: "En vez de eso podemos decir 'nosotros durante la pandemia estábamos enjaulados y los maderos estaban sonriendo'". De esta forma también afirma que las letras, aunque puedan parecer más "de broma", suelen tener un trasfondo: "'Vasectomía' es un tema autobiográfico, porque yo tuve dos hijas muy rápido. Entonces me la hice y en la canción digo: 'A mis soldaditos, voy a exterminar'", canta en directo durante la entrevista.

Dada la importancia del mensaje, suelen empezar la composición de sus canciones por la parte vocal, para luego encajar la parte instrumental. Por esta misma razón también cantan en español, "o en catalán, pero no en inglés", para que "predomine el mensaje", según Tolo.

"Prejuicio" hacia el punk

En algunos sectores hay cierto "prejuicio" hacia los punkis, según el grupo: "Dan por hecho que eres un destroyer, que la música que haces, comparada con la de bandas de metal, es más cutre y más ofensiva, incluso insultante", asevera Olatz. "Nos han sacado de carteles por ser 'muy cañeros'", se queja Carlos. "Yo tengo la sensación de que la gente se lo pasa increíble en los conciertos, que te felicitan y te dicen 'qué conciertazo'", sigue la cantante.

Así, aseguran que las actuaciones son realmente "un espectáculo": "Por la música, el show, por todo", comenta Tolo. "Se preparan al milímetro, hay hasta cambios de ropa y el cantante se disfraza de manera diferente cada vez", bromea Carlos, mientras señala a Fredy.

"Dos ayuntamientos de la isla nos han tirado de un cartel estando ya programados", denuncia Carlos. "Lo hemos hablado con más gente y no sabemos si es por el logo de la banda, que tiene una A de anarquía, pero eso, nos quitaron dos semanas antes de tocar", recalca Fredy. De esta forma reivindican que debería haber una sala de conciertos pública donde pudieran ir todas las bandas de Ibiza: "Que todos tuviéramos oportunidad de tocar sin depender del gusto del propietario de un local, las administraciones deberían facilitar un espacio", sostiene Olatz.

"Nos han criticado por no cobrar"

En este sentido también lamentan que hay algunos bares en los que podrían tocar, pero que cobran "mucho" por las bebidas. "Nadie está para gastarse cinco euros por una caña u ocho euros en la copa de vino", explica Olatz: "Vale que sea Ibiza, pero igualmente...". "En sitios donde cobraban eso, nos hemos negado a cobrar entrada, porque, entre una cosa y otra, serían 16 euros y muchos de nuestros seguidores no pueden dejarse eso en una tarde", considera Tolo. Álvaro, el más joven de la banda, coincide con esta visión: "El dinero que te puedan dar tus padres, siendo adolescente, no da para más".

"Nos han criticado por no cobrar, porque hay músicos que consideran que no se dignifica a la figura del artista tocando gratis", explica Carlos: "Nosotros tenemos otro punto de vista, tenemos mucho público que, si cobramos, quizás ya no puedan venir a vernos". "Cada uno tiene sus dificultades y antes de cerrarle la puerta a esa gente, nos la cerramos nosotros, que, por suerte, nos ganamos la vida de otra manera", reitera Olatz: "Esto es algo que hacemos por pasión". Tolo concuerda y asegura: "Yo siempre toco para pasármelo bien y me gusta hacer que la gente se lo pase bien. Está bien cobrar, porque nosotros invertimos en el equipo o en grabar discos, y es un esfuerzo. Además de las palizas que supone llevar todo a cuestas, pero hay una escala de prioridades y vamos eligiendo".

Carlos matiza que "cuando son bolos en escenarios" sí que han podido cobrar entrada. Fredy, por su parte, ironiza: "Hemos cobrado un montón del Ayuntamiento, pagan superbién", y consigue que toda la mesa se harte de reír.