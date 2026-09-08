Nuria Santos, maestra y actriz de Ibiza, hace 'match' en 'First dates': "No es mi tipo, pero con la conversación ha comenzado a gustarme"

En principìo no era mucho su tipo, pero, al final, hablando y riéndose mientras cenaban, acabaron yéndose juntos de 'First dates'. Abandonando el plató de la mano mientras la animación de los pajaritos con los que acaban todas las citas se flechaban. Es la historia de Nuria Santos, maestra de Infantil y actriz de Ibiza, que acudió al popular programa de citas de Mediaset, un programa que se emitió este lunes por la noche.

La cita de la ibicenca era Roberto, un italiano de 47 años afincado en Barcelona desde hace 22 años. Un hombre con un pasado ya en el restaurante de Carlos Sobera. Hace un tiempo acudió con la intención de conocer a alguien, pero se llevó un chasco. Su cita ni siquiera quiso conocerle. "Me plantaron", explicó al sentarse en la barra y antes de que pusieran las imágenes de su frustrado encuentro previo. Una mujer que, según explicó, su entorno calificó como "maleducada". Roberto explicó que le gusta mucho cocinar: "Cojo mujeres delgadas y las engordo", bromeó.

Roberto cayó rendido en cuanto Nuria cruzó el umbral del restaurante. "Es muy atractiva", afirmó, tras las cámaras. Nuria explicó a qué se dedica, lo mucho que le gusta su trabajo de docente, y confesó una de las cosas que más molestan a los ibicencos: cuando nos preguntan si vivimos aquí todo el año. Como si la isla fuera un parque de atracciones que cierra a final de temporada.

Roberto no causó el mismo efecto en la ibicenca: "No me ha cuadrado, no es mi tipo". Sin embargo, afrontó la cita con ganas de conocerle. Le encantó que él hubiera venido a Ibiza y no precisamente para conocer su parte más nocturna y fiestera. "Fui de relax", apuntó él. "Me alegra, porque hay otra Ibiza que la gente no conoce", señaló ella.

"Un puntito de locura"

Nuria explicó que tiene "dos nenas" y un "puntito de locura" que aplica también en su trabajo. Le gusta bailar y cantar con los niños, explicó. Él le preguntó qué horóscopo era y cuanado contestó que "virgo" él, tauro, se mostró encantado con la combinación. Ella, sin embargo, tras las cámaras no podía evitar confesar la ristra de casualidades que implicaba todo el perfil de Roberto: "El papá de mis niñas se llama Roberto, mi primer amor fue tauro y mi último novio ha sido un peluquero italiano". Coincidencias que no tenía claro si interpretar como señales.

Ella le explicó que hace yoga y pilates, algo que le encantó a Roberto: "Si una mujer hace yoga o pilates gana diez puntos". Además, Nuria explicó que le encanta bucear, nadar y caminar. La ibicenca se emocionó un poco al recordar que hico el Camino de Santiago hace unos años. Sola. "Lloré. Se sufre, pero compensa", afirmó la maestra y actriz, a quien le gustó que su cita fuera, igual que ella, espiritual. "Creo en esas cosas", indicó.

Cuando Roberto le preguntó qué busca en un hombre, ella contestó "que sea buena persona". Ahí él sacó su arsenal. Le dijo que le gustaba su energía, que debía quererse y que a pesar de lo que le hubiera pasado en la vida no había perdido "la luz de los ojos". "Ha sido una suerte conocerte", le dijo el galán. "Es muy bonito", opinó Nuria sobre las palabras de su cita, que la hicieron reflexionar: "He tenido experiencias pasadas malas que, si me hubiera querido, otro gallo me cantaría".

"Guapa, atractiva y buena persona"

La pareja recibió unas tarjetas con preguntas sorpresa del programa. Al rascar la primera, Nuria le preguntó a Roberto: "¿He cumplido tus expectativas?". Él contestó que no antes de darse cuenta de que no había entendido la pregunta, lo que generó la risa de los dos. Rápidamente Roberto contestó que sí, que había cumplido sus expectativas, que le había parecido "guapa, atractiva y buena persona" y lo que más le había gustado de ella eran sus ojos y su boca, su sonrisa. Ella, en ese momento, confesó que aunque en un primer momento no le había acabado de encajar, que quería alguien más joven, pero que durante la cita, con la conversación, había comenzado a hacerle gracia. "¿He ganado puntos?", preguntó él, tomándose muy bien el comentario. Así, tras las cámaras, Nuria ampliaba el comentario y confesaba que, incluso, habían comenzado a gustarle "sus ojillos". "¿Por qué no?", se preguntaba a ella misma dejando más o menos claro a la audiencia que habría segunda cita.

"Cuánto tiempo que no tenía una cena romántica", comentó él, que no dejó acabar la cita sin lanzarle un último piropo: "Eres más dulce que el postre". Ya en la decisión final, Roberto confesó que quería tener una segunda cita porque se lo había pasado muy bien, la conversación había sido enriquecedora y le había parecido "guapísima". "Absolutamente sí", contestó él sobre la segunda cita. Nuria también dijo que sí. Y abandonaron el plató de la mano.