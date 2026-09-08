Llama la atención: La participación de Formentera en un proyecto europeo para reducir al máximo el uso de plásticos de un solo uso en el sector turístico

La participación de Formentera en un proyecto europeo que tiene como objetivo analizar las vías para reducir al máximo el uso de plásticos de un solo uso en el sector turístico. La isla es uno de los cinco territorios del Mediterráneo elegidos para este laboratorio piloto y se encuentra en la primera fase, esto es, en el análisis de la situación del territorio para diseñar y probar medidas tendentes a eliminar el uso de este residuo tan contaminante, presente ya incluso en el organismo de la mayor parte de los animales marinos y de los humanos.

Llama la atención

El goteo interminable de cadáveres que llegan a las costas de Ibiza y Formentera, casi todos, salvo raras excepciones, de personas que intentaron llegar a España de manera irregular a bordo de pateras sin medidas de seguridad desde la costa africana. Este fin de semana se han recuperado los cuerpos de dos menores y el de una mujer.

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Las muchas quejas de las asociaciones que trabajan en Ibiza con niñas y niños con necesidades especiales en este inicio de curso escolar. Faltan profesores especializados, las aulas no están preparadas para ellos y lo peor es que es una situación que se repite cada año, según denuncian.