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¿Qué hace una lancha como tú en un sitio como este?

¿Qué hace una lancha como tú en un sitio como este? | VERÓNICA CARMONA

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Redacción Ibiza

Los bañistas que acudieron a darse un chapuzón en cala Nova se encontraron una semirrígida varada en la arena. Al parecer, sus dueños la dejaron allí mientras tomaban algo en un establecimiento cercano al lugar. Un sitio bastante cuestionable para dejar la lancha.

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