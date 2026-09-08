Juan Jesús Planells: «Intentamos que los recuerdos de cuando éramos niños sigan vivos»

Las fiestas están en marcha. ¿Cómo están transcurriendo estos días?

Empezamos con los actos deportivos. Tuvimos básquet y fútbol y después hicimos una pequeña fiesta con la gente que había participado, los niños y las familias. El sábado ya entramos más de lleno en las fiestas con la tradicional pisada de uva para hacer vino, que es un acto que llevamos celebrando bastantes años, muy popular y muy relacionado con la cultura ibicenca. A partir del jueves entramos ya en el programa que nos llevó prácticamente sin pausa hasta hoy el Día Grande.

Usted es de Jesús y ha vivido estas fiestas desde niño. ¿Qué significan personalmente para usted?

Casi podría resumirlo en una palabra: nostalgia. Me acuerdo de cuando era niño y cada año intentamos trasladar un poco aquello que nosotros vivimos al momento actual. A través de las fiestas recuperamos juegos de antes, cultura tradicional, ball pagès o la pisada de la uva para hacer vino. Intentamos que aquellos recuerdos de cuando éramos niños puedan revivirlos ahora también los niños de hoy. Y la gente mayor se acuerda mucho de cómo eran las cosas antes. Queremos mantener todo eso sin renunciar a lo actual.

¿Existe el riesgo de que algunas de esas tradiciones se pierdan?

Precisamente intentamos evitar que se pierdan las tradiciones. Hay actividades que llevan muchos años celebrándose y que queremos mantener porque forman parte de Jesús y de la cultura ibicenca. Lo importante es conseguir que también participen los niños y los jóvenes. Y la verdad es que los más pequeños han acogido muy bien muchas de estas actividades tradicionales.

El programa supera el medio centenar de propuestas. ¿Cómo se consigue combinar tradición y nuevas actividades?

Intentamos mantener una misma línea en cuanto a cultura y tradición, aunque cada año vamos cambiando los grupos musicales y adaptando cosas a los tiempos. Tenemos actividades culturales, populares, musicales, gastronómicas y deportivas. Queremos que el programa no sea solamente para un determinado público. Hay propuestas para niños, jóvenes, adultos y personas mayores. El abanico es muy amplio. Cada año intentamos mejorar teniendo en cuenta lo que nos pide la gente y también lo que consideramos que puede funcionar.

Entre los momentos que más público congregan está el ‘arròs de matances’

Sí. El sábado tuvimos el arròs de matances, que es ya una comida totalmente popular. Cada año podemos estar hablando de unas mil o incluso 1.200 personas. Ese día llenamos la plaza y prácticamente llenamos Jesús. Es una comida tradicional y uno de esos actos que reflejan muy bien el espíritu de las fiestas: sentarse juntos, compartir y celebrar.

¿Qué papel tienen los vecinos en la organización?

Es fundamental. Tenemos muchísima ayuda de los vecinos y, por supuesto, de la comisión de fiestas de Jesús. Sus integrantes realizan un trabajo altruista enorme. Gracias a ellos y al apoyo del Ayuntamiento de Santa Eulària podemos conseguir que estas tradiciones, la cultura y el programa de fiestas tengan continuidad. Hay mucha ilusión detrás.

Este año el programa cuenta también con un punto de información frente a la violencia machista y la LGTB-fobia. ¿Por qué era importante incorporarlo?

Este año se ha querido remarcar especialmente el mensaje de tolerancia cero frente a la violencia. Hemos querido que también esté presente en las fiestas para concienciar a la gente y dejar claro que ese tiene que ser el camino.

¿Qué le diría a alguien que nunca haya participado en las fiestas de Jesús?

Que venga. Está invitado a conocerlas y a disfrutar de la cultura ibicenca y popular. Hay actividades deportivas, culturales, gastronómicas, como el arròs de matances, y también mucha música. Creo que quien venga y lo pruebe encontrará alguna actividad con la que disfrutar.

Después de tantos años celebrándolas, ¿qué le gustaría que permaneciera siempre en las fiestas de Jesús?

Que podamos seguir manteniendo la cultura y las tradiciones, adaptándonos a los tiempos pero sin perder lo que hemos vivido desde pequeños. Que los recuerdos continúen ahí y que las nuevas generaciones también los puedan hacer suyos.

¿Y cuál es su deseo para estas fiestas?

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Que sean unas fiestas del agrado de todo el mundo, que las personas que vengan estén contentas y disfruten y que todo lo que hemos programado funcione como esperamos. Creo que esa será la tónica y esperamos que todos podamos disfrutar mucho de estos días. En Jesús cambian las generaciones, pero algunas imágenes permanecen: la iglesia abierta, el ball pagès, los juegos de siempre y las mesas compartidas.