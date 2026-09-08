Especial Fiestas de Jesús 2026
Jesús: siglos de historia, días de fiesta y recuerdos compartidos
Las fiestas patronales vuelven a reunir a generaciones alrededor de la iglesia, el ‘ball pagès’, la pisada de uva, los juegos y la gastronomía
Desde 1785, cuando Jesús quedó constituida como parroquia, han pasado más de dos siglos. Pero mucho antes ya había misas, espardenyes y uvas. Los caminos que llegan hasta el pueblo tienen todavía más tiempo que eso. ¿Cuántos pasos habrán recorrido desde entonces? ¿Cuántos niños, cuántas risas, cuántas misas y cuántas historias habrán pasado por allí?
Jesús tiene la fortuna de conservar unas tradiciones que continúan reconocibles generación tras generación, aunque el pueblo también haya sabido transformarlas para acompañar a quienes viven hoy en él. La celebración mantiene el ball pagès, los juegos populares, la gastronomía y los encuentros en torno a la iglesia, pero convive ahora también con nuevas sensibilidades y realidades. Este año, por ejemplo, las fiestas incorporaron un punto de información y sensibilización frente a la violencia machista y la LGTB-fobia.
Todo sucede alrededor de una iglesia que durante siglos ha sido testigo de vidas enteras. Fotografías, rifacos, oro, cortejos y trenzas. Redes, pan, vino y uvas. Trabajadores del mar que salían a faenar mientras sus familias esperaban su regreso. Antes de que llegara el invierno todavía quedaba una tregua para jugar, reunirse y celebrar.
Abanicos, misa, baile y bendiciones. Los juegos tradicionales continúan convocando a los más pequeños, mientras los mayores vuelven una vez más a la plaza. Las generaciones se encuentran para celebrar algo que va mucho más allá de un programa de fiestas: una memoria compartida.
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