Fiestas
Jessica Goicoechea sorprende con una nueva faceta artística en Ibiza: debuta como acróbata en Lío
La empresaria protagonizó una actuación aérea en el 'Halftime Show' del emblemático club, arropada por su pareja, familiares y amigos en una noche especialmente emotiva.
Jessica Goicoechea vivió este sábado, 5 de septiembre, un hito en su trayectoria al debutar por primera vez ante el público como acróbata en Lío Ibiza. La empresaria se incorporó al universo escénico del club con una actuación creada exclusivamente para ella e integrada en el 'Halftime Show', espectáculo dirigido creativamente por Pol Chamorro. Su pareja, familiares y amigos la acompañaron en una velada marcada por la emoción y el desafío personal.
El proyecto requirió meses de preparación física y técnica para dominar la acrobacia aérea, una disciplina exigente que demanda precisión, fuerza y confianza. Diseñada junto al equipo artístico de la sala, la actuación combinó coreografía y acrobacias de gran impacto visual que la llevaron a sobrevolar al público.
Este debut surge de la conexión de Jessica con Ibiza y de su relación con el equipo de Lío Ibiza, consolidándose como una colaboración inédita al ser la primera vez que una figura ajena al elenco habitual se integra de forma tan profunda en su propuesta. Con ello, abre una nueva etapa donde la interpretación, el movimiento y la acrobacia formarán parte de un lenguaje artístico que continuará explorando.
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