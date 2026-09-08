Interceptadas 14 personas de origen magrebí en una carretera de Formentera

La Guardia Civil interceptó este lunes por la tarde en Formentera a 14 personas de origen magrebí en un nuevo episodio relacionado con las llegadas irregulares a las Pitiusas. La actuación tuvo lugar alrededor de las 19.30 horas en el kilómetro 15 de la carretera PM-820, según la información facilitada por la Delegación de Gobierno. En el operativo participaron agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Tres cadáveres recuperados cerca de Formentera

Por otro lado, durante el fin de semana se recuperaron en aguas próximas a Formentera los cadáveres de una mujer y dos menores, todos ellos en avanzado estado de descomposición. El primer cuerpo, correspondiente a una mujer, se localizó el sábado cerca de la costa de Migjorn. Horas después se recuperó el cadáver de un menor a unas ocho millas de la costa y a escasa distancia del primer hallazgo. El domingo apareció un tercer cuerpo, también de un menor según los primeros indicios, a varias millas de Cala Saona.

La Guardia Civil sospecha que los tres eran migrantes que intentaban alcanzar las Pitiusas en patera desde las costas de Argelia. Dos de ellos llevaban todavía puesto el chaleco salvavidas. Los investigadores consideran además que los dos primeros podrían haber viajado en la misma embarcación por la proximidad entre los puntos donde se encontraron y por el avanzado estado de descomposición que presentaban.