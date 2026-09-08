El Ibiza Convention Bureau cumple 15 años consolidando la isla como destino MICE

El Ibiza Convention Bureau (ICB) ha conmemorado su 15º aniversario con un encuentro celebrado en el Hotel Ocean Drive Talamanca, que congregó a representantes del sector turístico, empresas asociadas e instituciones de la isla. El acto permitió repasar la trayectoria de la entidad, reconocer el compromiso de quienes han participado en su desarrollo y abordar los retos que plantea el futuro del turismo de reuniones en Ibiza.

Creado en 2011 bajo el paraguas de Fomento de Turismo de la Isla de Ibiza, el Ibiza Convention Bureau nació con la finalidad de unir al sector y desarrollar una estrategia conjunta para posicionar la isla como destino de referencia para congresos, reuniones, incentivos y eventos.

Quince años después, el proyecto ha crecido de forma paralela al propio mercado MICE de Ibiza. Actualmente, el ICB reúne a cerca de un centenar de empresas, entre alojamientos, espacios para eventos, compañías de servicios, restaurantes y otros profesionales relacionados con la industria de reuniones.

Quince años de colaboración y crecimiento

El aniversario sirvió también para destacar a las personas, empresas e instituciones que han contribuido a construir el proyecto. El presidente del Ibiza Convention Bureau, Ángel Piné, destacó el compromiso mantenido por las empresas vinculadas a la entidad y su papel en la evolución del segmento MICE en la isla.

La gerente del ICB, Ana Sánchez, subrayó asimismo la importancia de las relaciones y del trabajo conjunto desarrollado durante estos años como elementos fundamentales para el crecimiento de la entidad. En el marco del encuentro, se reconoció especialmente a las empresas que participaron en la asamblea constitutiva del Ibiza Convention Bureau y que continúan formando parte de la entidad 15 años después, a las que se entregó una placa conmemorativa. Sánchez quiso poner también valorar el trabajo realizado por las distintas Juntas Directivas y por los cuatro presidentes que han estado al frente del ICB durante estos quince años.

La cooperación entre administraciones y sector privado fue otro de los aspectos destacados durante la celebración. En este sentido, el Ibiza Convention Bureau reconoció al Consell d’Eivissa y al Ayuntamiento de Santa Eulària por el apoyo prestado desde los comienzos de la entidad y por su contribución, también mediante respaldo económico, a su crecimiento y consolidación.

Durante el acto intervino igualmente Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo de la Isla de Ibiza, quien puso el foco en las posibilidades de futuro del turismo MICE. Sancho señaló la necesidad de continuar generando nuevas oportunidades, reforzar la proyección internacional de Ibiza y atraer un turismo profesional que contribuya a diversificar la actividad turística de la isla.

Una nueva imagen para afrontar los próximos años

La celebración del 15º aniversario estuvo acompañada además de la presentación de la nueva identidad visual del Ibiza Convention Bureau, concebida para reflejar la evolución experimentada por la entidad y abrir una nueva etapa.

La nueva propuesta parte de uno de los conceptos que mejor definen la trayectoria del ICB: su capacidad para crear y activar conexiones. A lo largo de estos quince años, la entidad ha trabajado para conectar Ibiza con empresas, profesionales, organizadores de eventos y oportunidades procedentes de diferentes mercados internacionales.

La renovación pretende trasladar esta evolución a una marca más actual, dinámica y conectada, acorde con el papel que desempeña actualmente el Convention Bureau y preparada para acompañar los nuevos desafíos del sector.

Con esta nueva etapa, el Ibiza Convention Bureau reafirma su voluntad de seguir generando oportunidades para el destino y trabajando de manera coordinada con empresas e instituciones para impulsar un modelo MICE más sostenible, competitivo y vinculado al territorio.