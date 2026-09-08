El Govern inyecta 750.000 euros para aliviar la subida del gasóleo en el campo balear

Frente al notable encarecimiento del combustible derivado de la crisis en Oriente Medio, el Ejecutivo autonómico ha decidido mover ficha para proteger la rentabilidad de las explotaciones de las Illes Balears. A través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y del Fogaiba, se ha lanzado una partida específica de 750.000 euros con recursos propios destinada a subvencionar el consumo de gasóleo agrícola comprado entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026. La medida, publicada en el BOIB, busca frenar el ahogo económico que sufren los productores locales debido a la escalada de los costes energéticos.

El conseller del área, Joan Simonet, ha puesto de relieve que "el sector agrario balear ya arranca con una mochila pesada debido a los elevados gastos de producción que impone la propia insularidad". Con la llegada de subidas extraordinarias en la energía, el margen de maniobra de los profesionales se reduce drásticamente, lo que obligaba a activar herramientas de apoyo rápido. Esta compensación directa de 0,10 euros por litro pretende precisamente amortiguar ese golpe sobre el día a día de las explotaciones y garantizar su viabilidad a corto y medio plazo.

Requisitos y plazos para solicitar la ayuda autonómica

La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones inscritas en el Registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) que tengan consideración de prioritarias o que hayan recibido pagos compensatorios por zonas de montaña o limitaciones específicas en 2025 o 2026. Para justificar la ayuda, los interesados deberán presentar las facturas donde figuren claramente tanto el tipo de carburante como los litros adquiridos en el periodo subvencionable.

El proceso de solicitud se abrirá de forma telemática desde mañana mismo en la Sede Electrónica del Govern y se mantendrá activo hasta el próximo 2 de octubre de 2026. Desde el Fogaiba se ha optado por un sistema de resolución individual según el orden de entrada de las peticiones, advirtiendo de que el procedimiento se detendría de inmediato si el presupuesto total se agota antes de la fecha límite.

Compatibilidad con otros fondos y visto bueno europeo

Esta inyección económica autonómica es compatible tanto con las ayudas estatales extraordinarias para el gasóleo agrario como con otros subsidios similares, siempre y cuando el total acumulado no supere el límite del 70% de los sobrecostes marcados por el marco temporal de la Unión Europea. Cabe destacar que la validez definitiva de esta línea de ayudas queda supeditada a la evaluación y decisión favorable de la Comisión Europea, organismo ante el cual el Fogaiba ya ha formalizado la correspondiente notificación.