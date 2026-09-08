Jesús estrena un restaurado sagrario en su día grande

Nada menos que dos misas, una a primera hora, guiada por el párroco de la Iglesia Fernando Jesús Bayón Plaza y otra al mediodía presidida por el Obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas sirvieron ayer para celebrar el día grande de la palabra de Jesús. A la primera acuden los fieles más madrugadores, cuyos temas de conversación previo a entrar a la Iglesia los protagonizan las pateras y sus muertos: "Dos menores y una mujer", lamenta una vecina, que informa al resto de compañeras de la tercera edad de la desgracia.

Luego de la entrada a la capilla, ya solo pueden pensar en el calor que hace, incluso antes de las nueve de la mañana. Cuando alguien se levanta a tirar de la cuerda que enciende los ventiladores cercanos al techo, uno de los pocos hombres presentes asevera: "Sí, que aquí dins és molt fotut. La misa se centra en la Mare de Déu de Jesús y en los difuntos del pueblo que el párroco recuerda "han ido al paraíso".

"Está restaurado el sagrario que bendecirá el obispo", anuncia Bayón, en petit comité. La restauración la realizó el orfebre Vicente David de Valencia y el párroco asegura que hizo un trabajo "exquisito" con el que concuerdan los madrugadores que tras sus palabras se acercan a apreciar este objeto en todo su resplandor dorado.

El sagrario completamente restaurado en la iglesia de Jesús. / Toni Escobar

El club de las motos antiguas

Entre las dos misas se tranquiliza la fiesta. Un par de niños juegan a ping-pong en la plaza de la Iglesia, a la vez que otro par de adolescentes se sienta a mirar sus teléfonos a la sombra. A los pocos minutos, el rugir de unos motores consigue que levanten la vista de la pantalla. Una Vespa Socio verde bosque, una Vespa 150 azul cielo, motos Chang Jiang con sidecar, negra, beige... En la plaza llega una pequeña muestra de varios modelos que no se acostumbra a ver por las calles ibicencas gracias al Club de la Moto Clàssica d'Eivissa i Formentera.

"Esta moto es una réplica de un modelo que hacía BMW en los tiempos de guerra", explica José Sirvent, dueño de una de las Chang Jiang, que acaba de llegar con su esposa, Gori Gràcia, en el sidecar. "El legado familiar, cada uno hemos comprado nuestra moto: es un capricho, pero esperamos dejárselas a nuestros hijos", considera Sirvent. Suelen sacar estos clásicos a pasear "en exposiciones y en las fiestas de pueblo".

Una pareja en una de las motos clásicas que llevan sidecar. / Toni Escobar

"Ahora estamos haciendo promoción con los hijos, en casa solo tenemos a uno que conduzca", comenta Gràcia. "Nuestras hijas también tienen, pero prefieren que las saque el jefe [en referencia al padre] a pasear", bromea: "Él vino a Ibiza en 1977 y yo en 1979. Vinimos diciendo que nos quedaríamos un año y aquí seguimos: creo que Santa Eulària ya nos ha adoptado".

La misa del Obispo

Mientras los asistentes de la primera misa se podían contar con los dedos de pies y manos, en la segunda se cuenta otra historia. Todos los bancos se llenan antes de la hora del inicio, a las 11 y media se empiezan a sacar las sillas plegables, hasta el comienzo de la misa, cuando queda una sola libre. La encargada de protocolo del Ayuntamiento se asegura de que todos los asistentes se sientan donde les toca: los payeses en los primeros bancos de la derecha, los políticos y representantes institucionales a la izquierda.

Consellers, concejales, diputados por las Baleares, el director general de Turismo, representantes de los diferentes partidos políticos de los municipios, representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil son los primeros en entrar y toman su asiento. A continuación, entra la formación de la colla de ball pagès, seguidos de la alcaldesa, Carmen Ferrer, y el presidente del Consell, Vicent Marí, tras los cuales pasan los representantes eclesiásticos, con el obispo Vicent Ribas en el centro.

El Obispo Vicent Ribas y los párrocos durante la misa. / Toni Escobar

"Quiero agradecer a las personas de esta parroquia en el día de la Mare de Déu de Jesús", afirma Ribas: "Todos los de Jesús, que estáis pasando un mes de vacaciones [bromea, en referencia a las fiestas que ya se han celebrado en las últimas semanas], y todos los que habéis venido desde otros pueblos, muchas gracias". Después de las doce del mediodía llega la hora de dar la comunión a los devotos. La cola, presidida por la alcaldesa, es tan larga que parece que Ribas no tendrá suficiente pan para todos sus integrantes.

Bayón, al final de la misa, aprovecha para agradecer a todos los presentes las aportaciones monetarias que han permitido restaurar el sagrario: "Es un trabajo de todos".

El coro, ball pagès y procesión de carros

Leila Foroni es una de las coristas del Cor des Pla de Jesús, que ha acompañado toda la misa junto al órgano, el piano, los sonadors de Sa Colla de l’Horta, las lecturas del Evangelio y las palabras del obispo. Lleva un año y medio cantando para la agrupación y enumera las canciones que han cantado: "'Senyor Tengueu Pietat', el 'Ave Maria', 'Gloria', 'Pare Nostre', 'Anyell de Déu', 'For the beauty of the earth' y la canción de la Mare de Déu de Jesús, 'Gotxos a Nostra Senyora de Jesús'".

La procesión por la plaza de la Iglesia. / Toni Escobar

Tras la salida de la Iglesia empieza la procesión que da la vuelta al edificio sagrado. Encabezada por la cruz cristiana y seguidos de Vicent Marí, que lleva la bandera de la Parroquia, asistido por Carmen Ferrer. Después siguen las imágenes de Jesús y la virgen María, que portan políticos y payeses. A su vuelta, empieza el ball pagès en el que participan niños, jóvenes y adultos con formaciones tradicionales, los vestidos de decenas de capas, los cascabeles al aire con cada brinco y las emprendades que brillan bajo el sol.

Toni Pou, uno de los integrantes de Sa Colla de l'Horta, cuenta que empezó a bailar a los 13 años. La colla la conforman "unas 40 ó 50 personas", según Pou: es una gran familia". Cree que el baile es más popular ahora que hace diez años: "Hay jóvenes que sí que se interesan", aunque advierte que "hay interés a la par que desconocimiento": "Tenemos que tener muy claro de dónde venimos, cómo se hacían las cosas antes y cómo las estamos haciendo". Pou recuerda, además, que el ball pagès "es un ball de festeig para la gente joven y que los que tenemos ya una edad lo hacemos como folclorización de nuestras costumbres", por lo que le parece lo más apropiado que sean más y más jóvenes los que participen en esta tradición.

Payesas en uno de los carros tirados por caballos. / Toni Escobar

Finalmente, sacan las orelletes para todos los que disfrutan delante de la plaza y empieza la movilización al cruce de la calle Faisà con la carretera principal, donde espera media docena de carros tirados por caballos para acabar de redondear un "dia per fer poble.