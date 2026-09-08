Una fiesta con siglos de historia: El Día Grande se celebra

Jesús vive hoy el día grande de sus fiestas patronales, con una intensa jornada en la que se darán cita los actos religiosos, las tradiciones populares y la música.

‘Fonyant’ los racimos de uvas| | MARCELO SASTRE

La programación arrancará a las 9 horas con una misa en sufragio por los difuntos del pueblo, mientras que a las 11 horas se abrirá una exposición de motos antiguas. Apenas media hora después llegará uno de los momentos centrales del día: a las 11.30 horas tendrá lugar la misa mayor, presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats. Tras la celebración religiosa se desarrollará la procesión de la Virgen por las calles de Jesús, seguida de una muestra de baile tradicional. En estos actos colaborarán el Cor des Pla de Jesús y Sa Colla de l’Horta. La actividad continuará a las 13.30 horas con un desfile de carros y motos antiguas.

La tradicional ofrenda de frutos

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A partir de las 18.30 horas, los niños y jóvenes tendrán también su espacio con talleres destinados a preparar la tradicional ofrenda de frutos. La actividad dará paso, a las 20 horas, a la misa de Ofrenda de Frutos, uno de los actos más arraigados de las fiestas. Los frutos y alimentos entregados durante la celebración tendrán además un fin solidario, ya que serán destinados a la Residencia Reina Sofía. La música cerrará el día grande con tres citas: la Banda Municipal de Música de Santa Eulària actuará a las 20.30 horas, seguida de ‘Que te quiten lo bailao’ a las 21.30 horas y Hombre 80, con versiones de pop-rock de los 80, a las 22.30 horas. Las Festes de Jesús continuarán durante buena parte del mes de septiembre con propuestas culturales, tradicionales, deportivas y destinadas a diferentes edades.