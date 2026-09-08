Las familias más afectadas por la explosión de gas en Ibiza, a punto de volver a casa

Las dos familias cuyas viviendas resultaron más afectadas por la explosión de gas registrada el pasado 21 de abril en una promoción pública del barrio de es Putxet, en Ibiza, podrán regresar previsiblemente a sus casas durante este mes de septiembre. Las obras de reconstrucción de ambos pisos se encuentran ya en su fase final, según informan desde la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Se trata de la vivienda en la que se produjo la explosión y de otro piso en el que se derrumbó un muro como consecuencia de la deflagración. Eran los dos inmuebles que presentaban daños de mayor consideración y en los que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) tuvo que esperar a disponer de la correspondiente autorización judicial antes de poder intervenir.

Una vez recibido ese permiso, el Ibavi inició los trabajos de rehabilitación, que han avanzado durante los últimos meses. En estos momentos, la tabiquería y las principales instalaciones están prácticamente terminadas y únicamente quedan por ejecutar los últimos acabados interiores. Entre los trabajos pendientes figuran principalmente la pintura de las viviendas, el montaje de las cocinas y la colocación de los mecanismos eléctricos.

La previsión del Govern es que las obras puedan darse por finalizadas en breve y que ambas familias vuelvan a sus domicilios antes de que termine septiembre. Durante todo este periodo, estas dos familias han permanecido realojadas en dos viviendas propiedad del Ibavi en Ibiza, que, según subrayan desde la conselleria, estaban totalmente equipadas y en condiciones para su ocupación.

Las otras cuatro viviendas ya se repararon

La explosión afectó directamente a seis viviendas de la promoción. Además de los dos pisos que sufrieron los desperfectos más graves, las otras cuatro viviendas se repararon durante el mes posterior al incidente. Las familias que no pudieron permanecer en ellas mientras se acometían las obras fueron alojadas temporalmente en apartamentos facilitados por el Ayuntamiento de Ibiza y sufragados por el Ibavi.

Desde mayo ya no queda ninguna familia afectada alojada en estos apartamentos provisionales. La situación ha cambiado de forma sustancial desde finales de mayo. Entonces, las actuaciones en los dos pisos más dañados todavía no habían podido comenzar porque el Ibavi se encontraba pendiente de la autorización judicial necesaria para intervenir. Una vez obtenido el permiso, las obras pudieron ponerse en marcha y se encuentran ahora próximas a finalizar.

La explosión se produjo en una promoción de 23 viviendas públicas. Además de los seis pisos directamente afectados, en las otras 17 viviendas del edificio fue necesario actuar sobre distintas instalaciones para poder restablecer los suministros con normalidad. Estos trabajos se completaron durante la primera semana posterior al siniestro. El Ibavi instaló nuevos termos eléctricos y vitrocerámicas para garantizar que los residentes dispusieran de electricidad, agua caliente y medios para cocinar.

Cuatro heridos

Las familias de estas 17 viviendas pudieron regresar a sus casas durante los primeros días posteriores a la explosión. Mientras se llevaban a cabo estas actuaciones, el Ibavi facilitó a los vecinos desayuno, comida y cena en un restaurante cercano. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, se habilitó el espacio municipal de Can Tomeu para que los residentes pudieran disponer de duchas con agua caliente hasta que sus viviendas recuperaran todos los servicios.

La deflagración se produjo en el edificio de vivienda pública situado en la calle Sant Vicent de sa Cala y dejó cuatro personas heridas. La Policía Nacional detuvo posteriormente al presunto responsable de la explosión como supuesto autor de un delito de lesiones y daños por imprudencia grave. Según la investigación policial, la deflagración se produjo por una acumulación de gas en la parte inferior de la cocina de una de las viviendas.

Los investigadores atribuyeron esa acumulación a una deficiente manipulación de la instalación de gas por parte de un instalador no habilitado. El bloque se encontraba entonces inmerso en unas obras de mejora de eficiencia energética promovidas por el Ibavi y adjudicadas a la empresa Uxcar. Los trabajos incluían la sustitución de las cocinas de gas por sistemas eléctricos. El procedimiento judicial por lo ocurrido continúa abierto.