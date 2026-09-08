Una 'escoleta' de Ibiza vinculada a concejala Catiana Fuster abre anticipadamente: el PSOE pide explicaciones

El PSOE de Ibiza ha exigido explicaciones por la apertura, este lunes 7 de septiembre, de una 'escoleta' privada concertada que los socialistas vinculan a la concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, tres días antes de la fecha que, según el partido, había fijado la conselleria de Educación para el inicio del servicio en el resto de centros. Según ha denunciado este martes la formación socialista, las demás 'escoletes' de la ciudad han tenido que acatar las instrucciones de la conselleria y comunicar a las familias que no podían abrir sus puertas hasta el 10 de septiembre.

El PSOE sostiene, sin embargo, que la 'escoleta' vinculada a Fuster abrió este lunes día 7, una situación que considera especialmente grave por la condición de la edil como responsable municipal de Educación. La concejala socialista Carmen Boned ha calificado esta forma de proceder de «absolutamente inadmisible». «No se puede gestionar la educación infantil de esta manera, y más cuando la misma concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, incumple las órdenes de la Conselleria de Educación», ha afirmado Boned en un comunicado.

Los socialistas reclaman por ello «explicaciones inmediatas» y quieren conocer los motivos por los que, si la instrucción de la conselleria establecía que las escoletas no podían abrir hasta el día 10, este centro habría comenzado su actividad tres días antes.

«Consideramos que la señora Catiana Fuster ha incumplido una orden y que lo que no puede existir en un servicio educativo es una doble vara de medir: unas escoletas obligadas a permanecer cerradas mientras otra abre con normalidad», señala el PSOE.

Boned ha insistido además en que las familias y las profesionales del sector «tienen derecho a saber si las mismas normas se aplican a todo el mundo». «No puede haber 'escoletas' de primera y de segunda en función de quién las gestiona o de quién está vinculado a ellas», ha añadido.

Para el PSOE, uno de los aspectos más preocupantes es la «sensación de injusticia» que, según asegura, esta situación está generando entre las directoras y las profesionales de las 'escoletes' que sí han cumplido con las instrucciones de la conselleria.