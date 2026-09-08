Emergencias pide extremar la precaución este miércoles: aviso naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas

La Dirección General de Emergencias ha pedido a la población que extreme la precaución y las medidas de autoprotección ante el episodio de lluvias, tormentas y viento previsto para este miércoles 9 de septiembre en el conjunto de las Illes Balears, que afectará a las Pitiusas. El Comité Técnico Asesor del Pla Meteobal, reunido este martes para analizar la evolución de la situación meteorológica, ha activado la alerta naranja, correspondiente al índice de gravedad 1 (IG-1), por lluvias y tormentas en todo el archipiélago.

Además, se ha decretado la alerta amarilla, IG-0, por fenómenos costeros en todas las islas, por fuertes vientos en Mallorca y Menorca y por riesgo de rissaga en Menorca.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles se producirá un cambio importante de tiempo por la llegada de un frente desde la Península que puede dejar un episodio de precipitaciones intensas, tormentas y viento en todo el archipiélago. Las lluvias podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El temporal también tendrá incidencia en el mar, donde se esperan olas de entre dos y cuatro metros de altura. En Ciutadella, además, existe riesgo de rissaga, con oscilaciones del nivel del mar de hasta 90 centímetros.

El episodio más intenso, durante el miércoles

La Aemet prevé que el temporal marítimo pueda prolongarse hasta el jueves, coincidendo con el inicio del curso escolar, aunque el periodo más complicado por lluvias y tormentas se concentrará durante la jornada del miércoles.

La previsión es que la situación tienda a normalizarse el jueves, aunque también se espera un descenso notable de las temperaturas, de alrededor de diez grados. Meteorología señala que no se prevé un episodio especialmente prolongado, pero sí que puede ser muy intenso durante las horas en las que se produzcan las tormentas.

Inundacions el año apsado en Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

Ante esta situación, Emergencias recomienda seguir únicamente la información de los canales oficiales y respetar las recomendaciones de autoprotección. En caso de emergencia, recuerda que debe llamarse al 112.

Evitar torrentes, zonas inundadas y desplazamientos innecesarios

Entre las principales recomendaciones ante las lluvias, Emergencias aconseja asegurar puertas y ventanas en las viviendas, retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua y evitar sótanos y zonas bajas.

En el exterior, se pide mantenerse alejado de torrentes, puentes y desembocaduras, así como no cruzar nunca una zona inundada, ni a pie ni en vehículo. También se recomienda reducir los desplazamientos al mínimo imprescindible y, en caso de tener que circular, utilizar las vías principales.

Otro momento de la reunión de Emergencias. / CAIB

Si una inundación sorprende a los ocupantes de un coche, Emergencias advierte de que los primeros segundos son fundamentales. Recomienda desabrochar rápidamente los cinturones, intentar salir del vehículo antes de que quede sumergido y abrir las ventanillas cuanto antes. Si no fuera posible, aconseja disponer de un martillo de emergencia para romper los cristales laterales.

Precaución también por el viento y el estado de la mar

Ante las fuertes rachas, se recomienda cerrar puertas y ventanas y asegurar toldos, persianas, antenas y otros elementos susceptibles de desprenderse. En la calle, conviene evitar zonas arboladas, muros, vallas publicitarias, andamios y edificios en construcción.

En carretera, Emergencias aconseja evitar los desplazamientos si no son necesarios, reducir la velocidad y extremar la precaución, especialmente en motos y vehículos de grandes dimensiones, más sensibles al viento lateral.

En las zonas costeras, la recomendación es clara: no acercarse a paseos marítimos, espigones ni acantilados, evitar circular junto a la línea de costa y suspender la práctica de deportes náuticos mientras persistan las condiciones adversas.