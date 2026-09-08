Elena López, portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza: "El PP ha vendido humo, la gente está cansada de masificación"

El Consell de Ibiza ha salido al paso de la información publicada este lunes por Diario de Ibiza que rebaja drásticamente la caída de la presión humana en la isla en agosto de 2025, tal y como ha venido destacando el equipo de gobierno insular para validar sus medidas a favor de la contención: frente a las casi 19.000 personas menos al día apuntadas inicialmente desde el equipo de gobierno, el descenso real respecto a 2024 fue de unas 2.400 personas diarias. El Consell recalca que en ambos casos empleó los datos oficiales del Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) y que ahora emplea las cifras corregidas, mientras que la oposición socialista les acusa de "vender humo" y de haber agravado la "masificación y saturación" en la isla en los últimos años.

Los datos iniciales del Ibestat, que reflejaban una caída del 6% en el índice de presión humana (IPH) durante el mes de agosto, suponían para el Consell la prueba palpable de que sus medidas contra la oferta turística ilegal y para restringir el desembarco de coches empezaban a dar resultados. Así lo empezó a destacar desde noviembre pasado, hasta que la revisión de los propios datos del Ibestat ha revelado que apenas hubo cambios entre agosto de 2024 y 2025 (-0,75%) y que, incluso, el IPH aumentó levemente en el conjunto de la temporada respecto al año anterior.

A través de un tuit

El Consell recalca que, una vez que tuvo conocimiento de esa revisión por parte del Ibestat, ha pasado a emplear los datos actualizados y que estos "incluso fueron difundidos públicamente por el vicepresidente del Consell", Mariano Juan, a través de un tuit. Por otra parte, también incide en que, al margen de ese baremo equivocado, las cifras confirman una caída del número de turistas que se contrarresta con un aumento de la población residente.

"Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, el IPH total descendió en cerca de 2.400 personas diarias. Dentro de ese dato, la población residente estimada aumentó en 2.817 personas, mientras que el componente no residente estimado se redujo en 5.204 personas al día, un 3,4%". También insiste en que el IPH total es ahora ligeramente inferior al de 2019, cuando se empezaron a aplicar políticas para la contención que "han permitido retirar cerca de 4.000 anuncios, equivalentes a unas 18.000 plazas turísticas ilegales sin perjudicar a la oferta reglada".

Desde la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, su presidenta, María Costa, mostró su pleno apoyo a las iniciativas aplicadas por el Consell y animó a que sigan "perseverando en ellas", al margen de las mediciones estadísticas. Costa también se pregunta qué niveles hubiera registrado el IPH "sin estas medidas implementadas [por el Consell]".

"Saturación y luxificación"

Para la portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, Elena López, los argumentos contra la existencia de una saturación turística empleados por el PP en el último año caen por tierra con esta revisión del Ibestat. "Forma parte de sus mentiras y de su forma de vender humo con muchas gráficas y mostrando muchos datos, pero que no reflejan la verdad, como se ha visto ahora".

"Por mucho que nos quieran vender eslóganes de que sus políticas funcionan, la realidad les golpea en la cara", incide López. Para los socialistas, la isla está "mucho peor ahora" que cuando Vicent Marí llegó al poder, en 2019: "La gente está cansada y cada vez se queja más de la saturación, masificación y de este proceso de luxificación".

En este sentido, López recuerda que el Consell también recurrió a un barómetro equivocado para restar peso a la oferta de lujo en Ibiza, con la que esta se reducía a un 7% del total de la planta hotelera. Tal y como reveló este diario, el registro turístico del Consell no estaba actualizado y no recogía la reconversión de nueve hoteles que habían pasado a las cinco estrellas, una categoría que ya supone un 18% de la totalidad y llegará a un 21,5% con la remodelación de otros cuatro establecimientos.

"Nos han convertido en una isla bipolar, con servicios de lujo, gente malviviendo en asentamientos y en pisos patera, mientras que muchos residentes ya no pueden seguir viviendo aquí", lamenta López.