Climatizar los institutos Sa Colomina y Santa María de Ibiza, prioridades de este nuevo curso

Durante la comparecencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para explicar las novedades del nuevo curso, que comienza este 10 de septiembre, salió a colación en varias ocasiones uno de los asuntos que más preocupan a los centros educativos de Ibiza y Formentera: la climatización. En la Pitiusa mayor, adelantó, los esfuerzos se concentran en estos momentos en el proyecto para incrementar la eficiencia energética y el confort térmico de las aulas del instituto sa Colomina. Vera aseguró que se reunió con el director del centro y la presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) y anunció que ya "hay una parte de la carpintería cambiada". Señaló que las intervenciones prioritarias son "en el aislamiento exterior y en la sustitución de la carpintería para después poner las placas solares, de las que ya hay algunas instaladas, y a continuación se pondrá el sistema aerotérmico".

"También está evaluado el instituto Santa María, pero la climatización del resto de centros no la podemos hacer toda de golpe porque en Ibiza el deterioro de las infraestructuras era tan deplorable que hemos tenido que acometer primero su reparación", apostilló. Vera habló, además, de la ampliación del instituto Marc Ferrer, que incluye la climatización. Asimismo, señaló que se está trabajando para licitar el proyecto de este tipo de acondicionamiento de la parte antigua de esta infraestructura educativa de Formentera. Lo mismo ocurre con la ampliación del colegio público de Sant Carles, en Santa Eulària, que incluye su climatización.

Primer día del curso escolar en el CEIP Mestre Lluís Andreu en Formentera en 2023. / Carmelo Convalia

Obras en marcha

Vera detalló algunas de las obras en marcha o en licitación en las Pitiusas. Entre los trabajos que se están ejecutando, citó los de la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en Sa Coma, la segunda fase de ampliación del colegio público Sant Carles, valorada en algo más de 4,3 millones de euros; y el nuevo colegio público Es Faralló, en Santa Eulària, con un coste de 9,5 millones de euros. Habló a continuación de obras ya finalizadas, como la ampliación del instituto Marc Ferrer, en Formentera (1.983.842 millones); la reforma del instituto Xarc, en Santa Eulària (1.147.768 euros); y la ampliación con un gimnasio del colegio público Can Misses, en Ibiza (907.173 euros).

El conseller avanzó que comenzarán "en breve la ampliación del instituto Quartó de Portmany, en Sant Antoni, con una inversión de 2,8 millones de euros. Además, licitaremos próximamente el nuevo instituto de Can Cantó, en Ibiza, con un presupuesto de 14,5 millones de euros, así como la reforma del colegio Vara de Rey, en Sant Antoni, por 1,174 millones de euros. Asimismo, tenemos en fase de supervisión la ampliación del instituto Quartó des Rei, en Santa Eulària, presupuestada en 4,8 millones de euros".

También mencionó los proyectos en fase de licitación: en Ibiza, la reforma del colegio Sant Ciríac (9.294.593 euros) y la ampliación del instituto Quartó des Rei (5.152.500 euros), y en Formentera, la reforma del colegio El Pilar (603.419 euros). Además se están redactando los proyectos de ampliación del colegio Balansat y del nuevo colegio público Balàfia, en Sant Joan, y las ampliaciones de los institutos Algarb y Sant Agustí, en Sant Josep. En Formentera, se está trabajando en la redacción del proyecto de reforma del colegio público Mestre Lluís Andreu.

Por otra parte, el departamento que dirige Vera, como él mismo reseñó, ha invertido durante este verano "300.000 euros en llevar a cabo obras menores en las infraestructuras educativas de Ibiza y Formentera".

Aulas modulares

El conseller de Educación explicó que este nuevo curso se inicia con un total de 23 aulas modulares en Ibiza y ocho en Formentera, que se han habilitado con motivo de las obras de construcción, ampliación y reforma que se están llevando a cabo en distintos centros educativos de las Pitiusas.

Además, para este curso 2026/27, Vera apuntó, entre las novedades, que se pone en marcha el nuevo Camp d’Aprenentatge Can Tomeu, en Ibiza.