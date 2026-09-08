Caos de tráfico en Can Cantó por el cierre de una calle por obras

Quienes la mañana de este martes intentaban entrar en Ibiza por la calle es Jondal, la que pasa frente al colegio Can Cantó, se han encontrado con que la vía estaba cerrada en sentido a Vila. El Ayuntamiento de Ibiza está acondicionando el tramo final de la carretera, que se está reasfaltando, además de creando una rotonda en el cruce con la calle es Cubells para mejorar la seguridad. Unas obras que forman parte del plan de reasfaltado de Vila. Este martes, al llegar a la altura de la calle Xarraca, justo la esquina superior del colegio, los conductores se encontraban con que estaba cerrado el acceso, de manera que tenían que dar la vuelta.

Los operarios, informaban de que el acceso estaba cerrado y únicamente dejaban acceder a quienes se dirigían al aparcamiento que hay pegado al centro educativo. A los demás, les indicaban que tenían que dar la vuelta y buscar otros accesos. Y aquí comenzaba el caos, porque no había carteles con información sobre desvíos. La mayoría de los conductores se perdían en el entramado de callejuelas del barrio de Ca n'Escandell y Casas Baratas. Más de uno, buscando una salida para recuperar su ruta, se metió por alguna vía en dirección contraria.

Detalle de la rotonda que se está habilitando en Can Cantó. / J.A. Riera

Quienes optaban por seguir calle Xarraca adelante se toparon con calles sin salida o, al llegar al final de la vía, al cruce con la avenida de San Jordi, lo que suponía tener que subir a la rotonda de Can Sifre para volver a bajar a Vila. Muchos de los conductores se dirigían a los aparcamientos disuasorios cercanos al colegio Mestral y Diario de Ibiza.

Desde el Ayuntamiento avisaron hace unos días de que a partir del lunes, "con motivo de las obras de mejora y asfaltado" de la calle habría restricciones de estacionamiento y desvíos provisionales. Este lunes, además, el Consistorio indicó que a partir del jueves (10 de septiembre) el acceso al aparcamiento que hay junto al colegio Can Cantó "se realizará por la parte de atrás, la calle Sant Vicent de sa Cala".

Algunos vecinos temen lo que pueda ocurrir a partir del jueves, cuando comiencen las clases. La zona es ya un punto complicado de tráfico en las horas de entrada y salida de las clases, algo que consideran que puede empeorar con las obras en marcha.