La cantera de robótica de Ibiza prepara su asalto a la final nacional de la World Robot Olympiad

"La robótica está en auge y cada vez son más los jóvenes que se interesan por esta materia". El comentario lo hace el concejal de Juventud de Vila, Manuel Jiménez, durante la visita, este martes, a la sede del Centro de Creación Joven C19. Su presencia en estas instalaciones del Ayuntamiento de Ibiza tiene un doble objetivo: dar apoyo al alumnado del Club de Robòtica Educativa d'Eivissa que representará a la isla en la World Robot Olympiad (WRO) Spain, que se juega los días 12 y 13 de septiembre en Andorra, y contemplar en vivo y en directo el enorme esfuerzo que lleva detrás el competir en un torneo de este calibre.

El club fundado por David Solà, que ejerce de profesor y entrenador, ha participado en unas cuantas ocasiones en esta competición de robótica educativa de ámbito internacional y ha ganado la fase nacional varias veces. Esta vez la expedición ibicenca que acude a la WRO Spain es más numerosa de lo habitual. Acuden cinco equipos, que integran una quincena de jóvenes de entre once y 16 años que previamente pasaron por la clasificatoria local, celebrada en el polideportivo de Es Pratet: dos en la categoría Elementary, uno en la categoría Junior y dos en la Senior. "A la fase nacional solo pueden asistir los que ganan la ronda de Ibiza, pero en esta ocasión, gracias a quedar algunas plazas vacantes en el nacional, podrán competir también equipos ibicencos que quedaron en segundo lugar y que obtuvieron la puntuación más alta de toda España en su posición", detalla el monitor.

Los jóvenes del Club de Robòtica Educativa d' Eivissa que competirán este fin de semana en Andorra, con su entrenador y profesor, David Solà, y el concejal de Juventud de Vila, Manuel Jiménez. / J.A. Riera

Este fin de semana participarán en total 120 grupos de todo el Estado. Los ganadores representarán a España en la final internacional, que se celebrará en Puerto Rico en diciembre. La India, Costa Rica, Tailandia, Hungría, Alemania o Panamá son algunos de los países que ha visitado el alumnado del Club de Robòtica Educativa d'Eivissa tras vencer en la WRO Spain. No obstante, lo de menos es ganar. Lo realmente importante, como resalta Solà, es tener la oportunidad de disfrutar de "esta experiencia única", que permite a los jóvenes viajar al extranjero, compartir momentos inolvidables con miles de compañeros del resto del mundo y, por supuesto, ampliar sus conocimientos sobre una materia que "ya no es el futuro, sino el día a día".

Gracias a la robótica educativa, "que es un cajón de sastre de todas las ciencias", estos niños y adolescentes están aprendiendo "electrónica, electricidad, informática, programación, física y matemáticas", entre otras cosas. "Un 99% de lo que tienen que saber es construcción, el resto es programación y conocimiento del contexto", explica el profesor, que supervisa en todo momento el trabajo de su alumnado.

"Estoy alucinando con todo lo que son capaces de hacer con estas edades", dice admirado Jiménez mientras observa a los jóvenes trabajando a destajo para tener listos sus robots para el certamen nacional.

"Un trabajo inmenso"

"Hacer un reto de WRO lleva entre 150 y 200 horas de trabajo. Desde julio, los chavales están dedicando entre diez y doce horas diarias a prepararse para la fase nacional", asegura su monitor.

Cada año cambian los retos, inspirados y creados por el país que acoge la final internacional, en este caso, Puerto Rico. Los equipos, compuestos por dos o tres miembros, deben elegir aquel que más les apasione. En el caso de los cinco de Ibiza han optado por RoboMission, lo que implica construir robots autónomos para resolver distintas misiones sobre un tablero. Según la categoría, el desafío varía. Vencen aquellos que completen las pruebas mejor en el menor tiempo, que no puede superar los dos minutos.

En el torneo de este fin de semana todos los grupos tendrán primero que montar su robot de memoria en "cerca de una hora y media" sin contar con la ayuda de su entrenador. En esta edición se permite llevar robots creados no solo con piezas de Lego, sino con cualquier otro material. Los que han diseñado y construido los alumnos de Ibiza están hechos, además de con bloques de Lego, con PLA, un termoplástico con el que han creado algunas piezas utilizando la impresora 3D que tienen en el aula.

Los desafíos

El reto que van a llevar a cabo en Andorra todos los que participen en Senior se titula 'Maestro del mosaico'. El desafío consiste en diseñar y programar un robot que ayude a restaurar un mosaico dañado. Para ello tendrá que transportar herramientas, entregar materiales de construcción y colocar cada pieza cuidadosamente. Lo cuentan los componentes de los dos equipos ibicencos que compiten en esta categoría, cada uno con su propio robot: Holy Moly y Bajo cero.

El primero lo integran Margarita Ferrer, Lada Bonan y Álex Tur Costa, que sustituye a Naima Hernández Cotaina, que no participará en el torneo por estar en Canadá, "estudiando con una beca". La joven no podrá estar físicamente, pero sus compañeros han querido tenerla presente y han creado, con la ayuda de otros miembros del club, como Roc Sarrate, una "Naimita casi a tamaño real" cuyo rostro, gracias a la tecnología, irá variando de la tristeza a la alegría, según los resultados obtenidos en la fase nacional.

El dispositivo con el rostro de Naima Hernández que ha creado el alumnado del Club de Robòtica Educativa d'Eivissa. / J.A. Riera

El segundo equipo de Senior de Ibiza lo forman Jaume Torres, Joao Barros y Álex Arcas, que tienen mucha fe en el complejo robot que han creado para la ocasión. "Es el mejor que hemos hecho hasta la fecha, así que tenemos ganas de ir, enseñarlo y ganar", reconoce sin rodeos Torres. Son optimistas, pero Arcas apunta a que, aunque el desafío salga perfecto en el C19, los resultados pueden cambiar mucho en la competición nacional porque pueden influir factores como "la iluminación o la humedad".

La prueba para los de Junior se llama 'Héroe del patrimonio' y en este caso el robot se tiene que desplazar por la zona de la fortaleza para guiar a los visitantes, reconstruir torres dañadas, limpiar caminos y transportar con cuidado artefactos valiosos al museo. Ese es el reto en el que está trabajando el grupo Camaleón.bot, que forman Carla Cardona y León Martins, ayudados por Jia Hong.

El desafío de Elementary, 'Estrella del rock', tiene como hilo conductor la música y la misión del robot, en este caso, es preparar un concierto desplazando por el tablero y colocando en el lugar pertinente instrumentos y notas musicales, micrófonos y cables. Lo explican al detalle Víctor y Eric Tur Costa, que competirán por primera vez en el certamen WRO. A su lado, empleando el mismo tablero, están Nil Marí Ramírez y Víctor Torres, dos de los tres componentes del otro equipo ibicenco de Elementary, que completa Bruno Ramón Martí. Para Nil Marí es su primera vez en una competición nacional y se le nota la emoción. "Desafíos así te ponen a prueba", señala, orgulloso de poder competir en Andorra.

Él y todos sus compañeros se han volcado en sus proyectos. Su profesor, al que agradecen mucho "su paciencia y buena actitud", desea fervientemente que todo el trabajo que han hecho en el C19 en estos meses brille como se merece este fin de semana en Andorra.