La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera atendió a 480 emprendedores y realizó 256 asesoramientos en 2025

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera atendió a 480 emprendedores durante 2025, un año en el que también realizó 256 asesoramientos a través de la Oficina Acelera Pyme, impartió 72 formaciones y emitió 176 certificados a empresas. Son algunas de las principales cifras que recoge la memoria anual que ha hecho pública la entidad.

El balance final de la Cámara incluye además 47 acciones de Formación Profesional y empleo, 36 reuniones con instituciones públicas de Ibiza y Formentera, 34 encuentros con otras cámaras de comercio y entidades internacionales, 34 planes de empresa, así como la participación en diez foros y ferias y otras tantas asistencias a premios.

Buena parte de la atención a emprendedores se canalizó a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE), que atendió a más de 350 personas durante el año. A ello se suma el servicio gratuito de asesoramiento jurídico, que prestó atención presencial y telemática a más de 400 emprendedores y empresas de las Pitiusas.

La digitalización fue otro de los principales ejes de actividad. La Oficina Acelera Pyme realizó más de 350 asesoramientos a pymes, autónomos y emprendedores, aunque el cuadro estadístico final de la memoria contabiliza específicamente 256. También organizó 17 jornadas formativas relacionadas, entre otros asuntos, con inteligencia artificial, redes sociales y marketing digital. Por su parte, la oficina Innobal llevó a cabo más de 40 asesoramientos vinculados a innovación, digitalización y ayudas.

En materia de certificaciones, la Cámara tramitó 164 certificaciones digitales y emitió 176 certificados a empresas, entre ellos 131 certificados Camerfirma, 23 certificados de origen y un certificado de pertenencia al censo.

La Cámara en Formentera

La delegación de Formentera organizó durante el ejercicio 22 cursos, con 109 horas de formación, además de participar en reuniones y jornadas dirigidas a detectar las necesidades del tejido empresarial de la isla.

La memoria refleja también la actividad desarrollada en comercio minorista, internacionalización, Formación Profesional Dual y colaboración institucional. Entre las iniciativas figuran concursos de escaparatismo, acciones formativas, encuentros sobre mercados exteriores y nueve convenios de colaboración y alianzas con administraciones y entidades.

El balance de 2025 dibuja, en conjunto, una actividad centrada especialmente en el acompañamiento a emprendedores y empresas, la formación, la digitalización y el asesoramiento, con centenares de actuaciones repartidas entre Ibiza y Formentera.