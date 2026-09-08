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La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera atendió a 480 emprendedores y realizó 256 asesoramientos en 2025

La entidad impartió 72 formaciones, emitió 176 certificados a empresas y tramitó 164 certificaciones digitales durante el pasado ejercicio

Las «compras con corazón» por el Día de la Madre fueron una de las actividades de la Cámara.

Las «compras con corazón» por el Día de la Madre fueron una de las actividades de la Cámara. / Cámara de Comercvio de Ibiza y Formentera

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Redacción Ibiza

Ibiza

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera atendió a 480 emprendedores durante 2025, un año en el que también realizó 256 asesoramientos a través de la Oficina Acelera Pyme, impartió 72 formaciones y emitió 176 certificados a empresas. Son algunas de las principales cifras que recoge la memoria anual que ha hecho pública la entidad.

El balance final de la Cámara incluye además 47 acciones de Formación Profesional y empleo, 36 reuniones con instituciones públicas de Ibiza y Formentera, 34 encuentros con otras cámaras de comercio y entidades internacionales, 34 planes de empresa, así como la participación en diez foros y ferias y otras tantas asistencias a premios.

Buena parte de la atención a emprendedores se canalizó a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE), que atendió a más de 350 personas durante el año. A ello se suma el servicio gratuito de asesoramiento jurídico, que prestó atención presencial y telemática a más de 400 emprendedores y empresas de las Pitiusas.

La digitalización fue otro de los principales ejes de actividad. La Oficina Acelera Pyme realizó más de 350 asesoramientos a pymes, autónomos y emprendedores, aunque el cuadro estadístico final de la memoria contabiliza específicamente 256. También organizó 17 jornadas formativas relacionadas, entre otros asuntos, con inteligencia artificial, redes sociales y marketing digital. Por su parte, la oficina Innobal llevó a cabo más de 40 asesoramientos vinculados a innovación, digitalización y ayudas.

En materia de certificaciones, la Cámara tramitó 164 certificaciones digitales y emitió 176 certificados a empresas, entre ellos 131 certificados Camerfirma, 23 certificados de origen y un certificado de pertenencia al censo.

La Cámara en Formentera

La delegación de Formentera organizó durante el ejercicio 22 cursos, con 109 horas de formación, además de participar en reuniones y jornadas dirigidas a detectar las necesidades del tejido empresarial de la isla.

La memoria refleja también la actividad desarrollada en comercio minorista, internacionalización, Formación Profesional Dual y colaboración institucional. Entre las iniciativas figuran concursos de escaparatismo, acciones formativas, encuentros sobre mercados exteriores y nueve convenios de colaboración y alianzas con administraciones y entidades.

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El balance de 2025 dibuja, en conjunto, una actividad centrada especialmente en el acompañamiento a emprendedores y empresas, la formación, la digitalización y el asesoramiento, con centenares de actuaciones repartidas entre Ibiza y Formentera.

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