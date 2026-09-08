Los atracadores de la joyería de Ibiza escondieron el botín en el pañal de su hija

La mujer acusada de robar 17.100 euros en joyas en la Joyería Pomar de Ibiza fue detenida cuando intentaba abandonar la isla en barco con destino a Valencia. Poco después, la Policía Nacional arrestó también al hombre que presuntamente colaboró con ella. Las piezas sustraídas aparecieron escondidas en el pañal de la hija de ambos.

La Policía Nacional ha informado este martes de que los dos detenidos, de origen rumano, fueron detenidos el 2 de septiembre como presuntos autores del hurto cometido seis días antes, el 27 de agosto, en la conocida joyería del centro de Ibiza.

La investigación comenzó nada más recibirse la denuncia del establecimiento. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a la mujer que aprovechó un descuido para llevarse varias piezas por un valor total de 17.100 euros. A partir de ahí, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) desplegaron un operativo para localizar tanto a la sospechosa como al hombre que habría actuado de acuerdo con ella.

Intentaba salir de Ibiza rumbo a Valencia

Tras varios días de búsqueda, los policías dieron con la mujer en el puerto de Ibiza, justo cuando trataba de embarcar rumbo a Valencia. Los agentes la arrestaron antes de que pudiera abandonar la isla. La sospechosa tenía además otro señalamiento policial por un hecho similar ocurrido en Estepona, según ha informado la Policía Nacional.

La operación no terminó ahí. Los investigadores comenzaron a seguir el vehículo en el que la mujer había llegado al puerto y lograron interceptarlo posteriormente en Sant Antoni. Allí fue detenido su presunto cómplice. Durante el registro del arrestado y del vehículo, los agentes encontraron finalmente las joyas que habían desaparecido de la Joyería Pomar. El escondite escogido llamó especialmente la atención de los investigadores: las piezas estaban ocultas en el pañal de la hija de ambos.

Entre lo recuperado figuran anillos de oro de estilo ibicenco y un collar de oro, según había confirmado un día antes a Diario de Ibiza David Pomar, uno de los propietarios del establecimiento. «Eran todos los anillos y todo lo que faltaba», explicó Pomar después de que la Policía enviara a la familia una fotografía de las joyas intervenidas.

El robo quedó grabado

El hurto se produjo al mediodía. Una mujer entró en la joyería y comenzó a preguntar por el precio de diferentes productos. La empleada que la atendió no percibió nada extraño. No fue hasta las 13.30 horas, al cerrar el establecimiento, cuando los propietarios descubrieron que faltaba uno de los expositores de la vitrina.

Las cámaras mostraron cómo la mujer cogía el expositor, lo escondía y abandonaba el local. Vestía de amarillo y llevaba un tatuaje visible en el pecho. En el exterior la esperaba un hombre con barba junto a un cochecito de bebé.

La recuperación de las piezas ha supuesto un alivio para los propietarios, especialmente por tratarse de joyas artesanales. «Estamos muy contentos porque son piezas hechas a mano y al final es más sentimiento que valor económico», señaló David Pomar. Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial tras completar las diligencias policiales.