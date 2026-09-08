"Me di cuenta de que la libertad no es el destino, sino el camino", Angela Bold, autora del libro solidario 'Felicidad'

La escritora Angela Bold presentará este domingo, 13 de septiembre, a las 11 horas en el Teatro España de Santa Eulària su segundo libro de poesía: 'Felicidad', en un acto de carácter solidario. Durante la presentación, la autora explicará el origen de la obra y leerá varios de los poemas incluidos en el volumen. Al finalizar, los asistentes podrán adquirir ejemplares por cinco euros, una recaudación que se destinará íntegramente a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC).

'Felicidad' es el segundo libro publicado por Bold, que hace dos años presentó 'Yo, tú y los demás'. La nueva obra nace, según explica, de conversaciones y experiencias compartidas con las personas a las que ha conocido a lo largo de su trayectoria profesional como masajista y esteticista. "Este libro nació de las palabras de una clienta que un día me dijo que nosotras, como mujeres, somos perfectas e imperfectas, y, a partir de ahí, empecé a idear esta obra", relata.

El título también refleja el proceso personal que acompañó la escritura. Bold reconoce que inicialmente pensó llamarlo 'Libertad', aunque durante la elaboración cambió de perspectiva. "Me di cuenta de que la libertad no es el destino, sino el camino", explica. A partir de esa reflexión surgió 'Felicidad', concebido como una búsqueda de ese estado a través de la poesía y de situaciones cotidianas.

Una colaboración con IFCC

La escritora mantiene desde hace años una relación de colaboración con IFCC a través de su actividad profesional. Bold regenta el centro Angels of Ibiza, en es Canar, donde en distintas ocasiones ha ofrecido tratamientos de bienestar y estética a pacientes oncológicos vinculados a la asociación.

En esta ocasión, ha decidido destinar a la entidad todos los beneficios de la venta del poemario. IFCC ha agradecido su implicación y ha animado a residentes y visitantes a participar en la presentación.

La asociación trabaja desde hace 25 años en el apoyo a pacientes con cáncer y sus familias en Ibiza y Formentera, además de financiar material sanitario, desplazamientos y tratamientos fuera de las islas. Entre sus iniciativas más recientes se encuentra un proyecto piloto de acompañamiento a pacientes oncológicos en la fase final de su vida, desarrollado junto al Ayuntamiento de Santa Eulària, así como distintas aportaciones de material al Hospital Can Misses y campañas para fomentar la participación en el cribado de cáncer de colon.