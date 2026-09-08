Los alumnos de Baleares se quedan a la cola de España tras hundirse en ciencias, lectura y matemáticas en el informe PISA

Los alumnos de 15 años de Baleares han vuelto a empeorar sus resultados en las tres competencias evaluadas por el informe PISA. Las islas se sitúan en la parte baja de la clasificación autonómica y quedan por debajo de la media española, de la Unión Europea y de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. El peor resultado corresponde a la comprensión lectora, con 441 puntos, mientras que en matemáticas obtienen 449 y en ciencias, la competencia principal de esta edición, 471 puntos.

El nuevo informe, correspondiente a las pruebas realizadas en 2025, confirma así el retroceso que ya había comenzado a observarse en la anterior edición. Los resultados de Baleares contrastan además con los de algunas comunidades que se sitúan claramente por encima de los promedios internacionales. El conjunto de España obtiene 477 puntos en ciencias, 451 en lectura y 457 en matemáticas, por lo que los estudiantes de las islas quedan seis, diez y ocho puntos por debajo, respectivamente.

La lectura, el principal agujero

La comprensión lectora es la competencia que registra la caída más importante en Baleares. Los 441 puntos obtenidos en PISA 2025 suponen 31 puntos menos que los 472 de 2022, un descenso que deja a las islas entre las comunidades con peores resultados del país.

En matemáticas, los alumnos baleares alcanzan 449 puntos, frente a los 471 de la anterior edición. Son, por tanto, 22 puntos menos en apenas tres años. El resultado deja a las islas también en la parte baja de la tabla autonómica, solo por encima de Murcia, Canarias, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla.

Las ciencias resisten algo mejor, aunque tampoco escapan al deterioro. Baleares pasa de 480 puntos en 2022 a 471 en 2025, nueve puntos menos. La puntuación queda seis puntos por debajo de la media española y once por debajo del promedio de la OCDE, situado en 482 puntos.

Las tres competencias retroceden

El resultado de este año supone un cambio respecto a la edición de 2022, cuando Baleares ya se encontraba por debajo de la media española. En aquella ocasión, las islas obtuvieron 480 puntos en ciencias, 472 en lectura y 471 en matemáticas.

Tres años después, las tres puntuaciones han caído: nueve puntos en ciencias, 31 en lectura y 22 en matemáticas. En conjunto, Baleares pierde 62 puntos acumulados entre las tres competencias.

El descenso balear se produce además en un contexto de retroceso generalizado. España también registra en PISA 2025 sus peores resultados históricos en lectura, matemáticas y ciencias, con 451, 457 y 477 puntos, respectivamente.

Sin embargo, el deterioro de las islas es especialmente visible en lectura y matemáticas, donde Baleares se aleja todavía más de los niveles de referencia internacionales. En ciencias, que este año constituye el área principal del estudio, el alumnado balear obtiene 471 puntos, frente a los 482 de la OCDE y los 481 de la UE.

Una edición marcada por el retroceso

PISA 2025 evalúa a estudiantes de 15 años de 90 países y, como en anteriores ediciones, analiza su capacidad para aplicar conocimientos y competencias a situaciones de la vida cotidiana, más allá de la simple reproducción de contenidos. En esta edición, las ciencias han sido el ámbito principal, mientras que lectura y matemáticas completan las tres competencias troncales.

El informe refleja, además, que el empeoramiento no se limita a un determinado perfil de estudiante. En el conjunto de España, el rendimiento ha descendido prácticamente entre todos los grupos socioeconómicos, aunque las pérdidas son especialmente intensas entre el alumnado de nivel socioeconómico más alto.