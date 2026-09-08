Aena destina más de 430.000 euros a cambiar los pulsadores de los baños del aeropuerto de Ibiza

Aena prepara una renovación integral del sistema de descarga de los inodoros del aeropuerto de Ibiza. El gestor aeroportuario ha elaborado un proyecto para sustituir 198 mecanismos de descarga rápida de agua o fluxores de los aseos de la terminal, a través de una licitación pública y un contrato con un valor estimado de 435.600 euros. La intervención no se limitará al cambio de los pulsadores visibles: implicará desmontar los actuales mecanismos, abrir paredes, sustituir tuberías y cajas empotradas y volver a acondicionar las cabinas. Las empresas aspirantes pueden presentar su oferta hasta las 12 horas del 27 de septiembre.

La actuación llega después de un verano en el que pasajeros y trabajadores han denunciado reiteradamente el mal estado de algunos de los baños del aeropuerto. A finales de agosto, un viajero mostró a este periódico varios aseos de la zona de embarque, frente a las puertas 3 y 4, con urinarios precintados, cubículos cerrados, falta de papel y puertas que no funcionaban correctamente. Trabajadores de la terminal confirmaron también entonces que, en uno de los baños de mujeres fotografiados, solo estaban disponibles dos de los ocho cubículos.

El proyecto de AENA afectará a los aseos repartidos por la zona pública, la sala de embarque, la recogida de equipajes y los halls de llegadas y facturación. El pliego contempla el desmontaje de cada inodoro suspendido, la retirada del fluxor actual y su tubo de descarga y la apertura de una roza en la pared para instalar el nuevo sistema. Después deberán realizarse pruebas de estanqueidad, cerrar de nuevo la pared con acabados similares a los existentes y volver a colocar el inodoro.

Plano del aeropuerto con los inodoros en verde. / AENA

De automáticos a manuales

Uno de los cambios más significativos será la sustitución de los actuales fluxores automáticos por modelos manuales. Aena justifica esta decisión por el ahorro de agua que espera obtener. Según la memoria del expediente, los nuevos mecanismos tienen un consumo estimado entre un 30% y un 35% inferior al de los fluxores automáticos actuales, un cálculo basado, señala el documento, en los datos históricos del propio aeropuerto cuando utilizaba este tipo de sistemas.

Aena recuerda que el aeropuerto tiene como única fuente de suministro de agua sus propios pozos y que, además, la reducción del consumo permitiría disminuir el volumen que llega a la depuradora de las instalaciones, que se encuentra sobrecargada durante los meses de mayor actividad. El gestor aeroportuario también considera que los nuevos fluxores, al ser mecánicamente más sencillos, mejorarán la operatividad y reducirán el riesgo de averías.

Los trabajos tendrán que organizarse para no interferir en la actividad del aeropuerto. El contrato contempla incluso la posibilidad de efectuar actuaciones durante la noche cuando sea necesario para reducir las molestias a pasajeros y trabajadores.

Una discrepancia de 160.000 euros

La documentación de Aena contiene, sin embargo, una diferencia significativa sobre el presupuesto del expediente. El pliego de prescripciones técnicas, firmado el 25 de agosto, fija en 200.000 euros el coste total de la actuación y desglosa esa cantidad partida por partida.

180.180 euros corresponden al suministro e instalación de los 198 nuevos fluxores, a razón de 910 euros por unidad. Otros 14.652 euros se destinan al desmontaje y retirada de los 198 mecanismos actuales, con un coste de 74 euros por unidad. El presupuesto se completa con 2.678 euros para la implantación de las medidas de seguridad y salud y otros 2.490 euros para la gestión de la seguridad aeroportuaria, incluidas las acreditaciones de los trabajadores y los accesos de vehículos.

Una memoria pública de inicio del expediente firmada seis días después, el 31 de agosto, sitúa en cambio tanto el presupuesto base de licitación como el valor estimado del contrato en 360.000 euros, sin IVA. Con la suma de este impuesto, el contrato se eleva hasta los mencionados 435.600 euros.

También existe una diferencia respecto al plazo previsto: mientras que el pliego técnico establece cuatro meses de ejecución desde el acta de inicio, la memoria posterior señala una duración total del contrato de tres meses. Una vez instalados, los nuevos mecanismos deberán quedar completamente operativos. El pliego establece además una garantía de tres años y obliga al adjudicatario a sustituir el lote completo si, durante ese periodo, se produce un fallo total en al menos el 15% de los fluxores pertenecientes a una misma partida.