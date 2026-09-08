Adlib Ibiza abre la pasarela inaugural de Madrid es Moda

Adlib Ibiza ha participado este lunes en el desfile inaugural de OMODA Madrid es Moda, celebrado en los Jardines de Sabatini de Madrid. Las firmas ibicencas Ibiza Stones y Elisa Pomar Ibiza fueron las encargadas de abrir la pasarela con una selección de sus creaciones.

Se trata de la cuarta participación de Adlib Ibiza en el calendario de este evento, una presencia que forma parte de la campaña «Ibiza, siempre de moda», impulsada por el Consell de Ibiza para reforzar la proyección exterior de la moda, la artesanía y el talento creativo de la isla.

OMODA Madrid es Moda es una iniciativa de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) integrada en el programa Madrid Capital de Moda. El encuentro está centrado en la moda de autor, el trabajo artesanal y el concepto de 'slow fashion', principios que también forman parte de la filosofía de Adlib Ibiza.

Modelos en la pasarela durante el desfile celebrado en Jardines de Sabatini de Madrid / BIEL SOL

Adlib Ibiza continúa su presencia en Madrid

La participación de la marca ibicenca continuará este martes, 8 de septiembre, a las 21 horas, con una cena y un recorrido expositivo con modelos en el Museo del Traje de Madrid.

La propuesta reunirá piezas de trece firmas de Adlib Ibiza y mostrará una representación de la moda creada en la isla, caracterizada por la combinación entre tradición artesanal, identidad ibicenca y diseño contemporáneo. Esta acción también se integra en la campaña 'Ibiza, siempre de moda', con la que se busca unir moda, cultura y artesanía y proyectar fuera de la isla el trabajo de sus creadores.

Uno de los diseños presentados en Omoda Madrid es Moda / BIEL SOL

Adlib Ibiza nació en 1971 a partir de la combinación entre la vestimenta tradicional de la isla y los tejidos y estilos llegados de distintos lugares del mundo. Con 55 años de historia, el sello mantiene una apuesta por la artesanía, la libertad creativa, el respeto por el entorno y la moda sostenible.