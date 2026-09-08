Adiós al circuito de motos náuticas en Portinatx: Costas deniega el permiso

El rechazo del Ayuntamiento de Sant Joan y la oposición vecinal han logrado echar atrás el proyecto para crear un circuito de motos náuticas en es Canaret. El Govern balear ha denegado el permiso a esta actividad aludiendo al interés público y a la afección ambiental que iba a suponer esa actividad, según consta en la resolución firmada por el director general de Costas y Litoral, Joan Cristòfol Jaume.

Tal y como avanzó Diario de Ibiza a principios de junio, una empresa de actividades náuticas solicitó autorización para crear un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret y organizar excursiones con ellas hasta es Far des Moscarter, en Portinatx. Esta zona litoral del norte de Ibiza está protegida como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

La documentación del proyecto planteaba crear un circuito de 62.500 metros cuadrados, delimitado por cuatro boyas y situado a 500 metros de distancia al norte de es Cap Blanc, que cierra la bahía de es Canaret por poniente. Estas boyas, que deberían fijarse y retirarse diariamente, formarían un cuadrado de 250 metros por lado.

La empresa promotora, Cruceros Playa d'en Bossa S.L., es la propietaria de la naviera Aquabus Ferry Boats. Su intención era aprovechar el embarcadero que se encuentra entre las playas de s'Arenal Petit y s'Arenal Gros, en Portinatx, para trasladar a los clientes con una embarcación auxiliar hasta el circuito, donde esperarían las motos, además de instalar una mesa de venta de tiques para su actividad.

Plano de la zona propuesta para organizar las excursiones con motos acuáticas. / DI

La empresa también quería organizar excursiones, con hasta cuatro motos acuáticas, en un recorrido de ida y vuelta desde el mismo circuito de es Canaret hasta la punta de es Moscarter. Ambas actividades se desarrollarían de mayo a octubre.

Rechazo

El Ayuntamiento de Sant Joan rechazó de pleno que se llevara a cabo esta actividad en un litoral protegido y emitió un informe desfavorable al proyecto, aunque no tenía carácter vinculante. Además, se presentaron seis escritos de alegaciones contrarios a esta iniciativa, presentados por el PSOE de Sant Joan, la Asociación Fomento de Vecinos de Portinatx, la Associació de Caçadors de Xarracó y el resto por parte de particulares, así como 1.644 firmas de vecinos.

Finalmente, la resolución de la dirección general de Costas y Litoral, dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, indica que las coordenadas de las boyas aportadas por el promotor no coincidían con los planos del proyecto, además de que no quedaba justificado que la ubicación del circuito quedara a tres kilómetros de distancia de la base propuesta en la playa de Portinatx para embarcar a los usuarios.

Desde el punto de vista medioambiental, el informe emitido por el Ministerio de Transición Ecológica advierte de que esta actividad de recreo, que se desarrollaría a más de 500 metros de distancia de la costa, podría afectar a especies protegidas como el delfín mular y la tortuga boba. Igualmente, pone de manifiesto que el proyecto no incluían medidas específicas de protección de la fauna marina ni un plan de concienciación ambiental para los usuarios

Por su parte, la dirección General de Costas considera que debe prevalecer el interés público de los bañistas o particulares que quieran navegar por la zona frente a los intereses particulares de una empresa.

La empresa promotora no presentó alegaciones durante el trámite de audiencia, pese a que fue notificada por la administración autonómica el 17 de julio. No obstante, aún podría interponer un recurso de reposición contra esta resolución.