En Ibiza hay "un clamor unánime" a favor de un cambio político, afirma Vicent Roselló, secretario general de los socialistas ibicencos

La Federació Socialista d’Eivissa ha proclamado a Àlex Pitaluga candidato a la presidencia del Consell de Ibiza y a Elena López Bonet, Víctor Torres y Vicent Roselló cabezas de lista a los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep, respectivamente, para las elecciones de 2027.

El secretario general de la Federació Socialista d’Eivissa y, desde esta proclamación, candidato a la alcaldía de Sant Josep, Vicent Roselló, ha expresado su «máximo orgullo» por unas candidaturas que, según ha señalado, afrontan con «gran responsabilidad» la preparación de las próximas elecciones y con el objetivo de volver a gobernar las principales instituciones de la isla.

Roselló ha defendido que las cuatro candidaturas representan una alternativa ante la situación actual de Ibiza y ha asegurado que la Federació Socialista percibe «un clamor unánime» entre la ciudadanía a favor de un cambio de políticas en la isla.

«Un cambio en el que la realidad sea que la gente de Ibiza, la gente que vive en Ibiza, la gente que ha venido a formar parte de nuestra sociedad pueda trabajar y también pueda vivir», ha afirmado Roselló.

En este sentido, el secretario general socialista ha situado el modelo territorial y turístico, los servicios públicos y, sobre todo, el acceso a la vivienda como algunas de las principales prioridades del proyecto socialista.

Cabezas de lista de Sant Antoni y Sant Joan

«¿Estamos viviendo actualmente en Ibiza mejor que hace unos años? La respuesta es que no», ha señalado. «Para nosotros es una prioridad absoluta revertir esta situación, que además se puede hacer, se puede actuar, solo hace falta poner en marcha las políticas adecuadas», ha asegurado Roselló, quien ha añadido: «No se puede expulsar a la ciudadanía de la isla de Ibiza».

El secretario general ha explicado que la Federació Socialista d’Eivissa continuará, en la siguiente fase de primarias, el proceso para escoger a los cabezas de lista de los municipios de Sant Antoni y Sant Joan.