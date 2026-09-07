El turismo familiar resiste en es Canar: "La temporada va bien"

La transformación de la isla en un destino de turismo de lujo ha supuesto la disminución drástica del segmento familiar, debido al aumento de los precios que, en el caso de viajar en familia, se multiplican. Esta evolución se deja sentir especialmente entre quienes viajan con niños y deben asumir un gasto mayor en alojamiento, restauración y ocio.

Mientras algunas zonas de la isla, como Portinatx, se han visto afectadas por este cambio de tendencia, la temporada turística de es Canar goza de buena salud gracias a las familias, a pesar del comienzo flojo de temporada que ha vivido toda la isla en general. En este núcleo de Santa Eulària, el turismo tradicional sigue teniendo un peso notable.

"La temporada va bien. Mucha gente, mucho trabajo", detalla Olga de la Cruz, trabajadora de la cafetería Las Arenas, situada a pocos metros de la playa. Según su compañera Céline Le François, las olas de calor extremo han beneficiado al negocio: "La gente no ha ido tanto a la playa y ha preferido venir aquí para tomar algo".

El Mundial de Fútbol

De la Cruz recuerda que el municipio está orientado al turismo familiar, "con niños, con parejas, cada año es siempre turismo familiar". Y sobre el inicio de la temporada, Le François no ha notado un descenso pronunciado en la actividad a pesar de la guerra entre Estados Unidos e Irán y la celebración del Mundial de Fútbol.

Acerca de la nacionalidad de los turistas, De la Cruz indica que son en su mayoría extranjeros. "Muchos alemanes, franceses, ingleses... todas las nacionalidades". Le François, no obstante, asegura que el turismo nacional está "ganando" espacio. Y apuesta a que la actividad continuará creciendo en el municipio, en parte gracias al impulso que está recibiendo por parte de la Administración, como por ejemplo conciertos y actividades culturales "para que la gente se sienta bien y no tenga que bajar a Vila".

Defensa del turismo familiar

Sobre el muelle que da a la playa de es Canar, una familia pesca apaciblemente. El niño observa a su captura temblar sobre el cemento, mientras una madre con sus dos hijas observa a los bañistas desde la barandilla del paseo marítimo. Numerosos turistas pasean bajo el sol de septiembre mientras decenas se bañan en las aguas turquesas. El turismo de excesos, en este enclave, está fuera de lugar. El ambiente es más tranquilo, con familias que alternan la playa, los paseos y las terrazas.

"Es Canar siempre ha sido de turismo familiar. Lo agradecemos y creo que deberíamos seguir en esta línea", indica Lázaro Muñoz, propietario del restaurante Miranda. Aun así, reconoce que el Mundial de Fútbol afectó negativamente al comienzo de la temporada. Pero tras este evento deportivo, "ha venido más bajón aún" pese a las expectativas.

"Todavía quedan los últimos coletazos, que normalmente nosotros en septiembre trabajamos bien. Pero en líneas generales, esta temporada es más floja que la anterior". En cualquier caso, Muñoz espera poder recuperar el volumen habitual de negocio que caracteriza al mes de septiembre: "El cliente que viene tiene más poder adquisitivo y los alojamientos son más baratos y tiene más dinero para la oferta complementaria, como los restaurantes", argumenta. La bajada del precio del alojamiento al final del verano, señala, deja más margen para gastar fuera del hotel.

El lujo acecha

Juan Luis Reyes, del supermercado Eroski, confirma una tendencia que vienen advirtiendo otros comerciantes de la isla: desciende el número de turistas, pero aumenta el gasto por persona. "De ventas, más o menos igual. Pero se ha notado una caída del número de turistas», señala. "Los precios suben", confiesa, y detalla que el saldo final es "más o menos el mismo" que el del año pasdo.

Reyes confirma que la actividad turística de es Canar ha sufrido los efectos de la celebración del Mundial: "La gente se va a Estados Unidos, donde se ha jugado, y luego normalmente vienen aquí". Para el final de temporada, Reyes augura un repunte de aproximadamente "dos semanitas de buenos ingresos", pero no mucho más.

En términos generales, opina que está siendo "una buena temporada, aunque no tanto como otras". Septiembre ofrece a los negocios una última oportunidad para compensar un verano más irregular de lo acostumbrado.

Reyes destaca, como casi todos, que es Canar está dedicado al turismo familiar, "aunque últimamente lo están cambiando" para dedicarlo a una demanda con más poder adquisitivo y darle un aire "chillout". Este cambio, alerta, podría perjudicar al turismo familiar tradicional.

Aunque haya menos turistas, el aumento de los precios y un cliente con mayor poder adquisitivo permiten sostener parte de la facturación. La incógnita es si esa evolución acabará modificando también el tipo de visitante que elige es Canar para disfruar de sus vacaciones. Los comerciantes consultados coinciden, al menos, en una idea: el turismo familiar sigue siendo la 'barca de pesca' del municipio.

De cara al año que viene, los comerciantes de esta zona del municipio de Santa Eulària coinciden en que puede ser mejor que la actual. La construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas en Cala Martina no ha pasado desapercibida. Es Canar podría convertirse en un laboratorio donde analizar las debilidades y fortalezas del modelo turístico de la isla.