La Tríada Mediterránea vuelve al Puig des Molins con pan, aceite y vino en la Ibiza antigua

La necrópolis del Puig des Molins acogerá el próximo 18 de septiembre la sexta edición de la 'Tríada Mediterránea. Pan, aceite y vino en la Ibiza antigua', una de las actividades culturales y gastronómicas más consolidadas del verano ibicenco. La cita, organizada por la dirección general de Cultura del Govern balear, el Ayuntamiento de Ibiza y el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF), se celebrará este año en el marco del Seminario de Historia Antigua de la Associació d’Amics del MAEF, dedicado a ‘La alimentación en el mundo fenicio-púnico’.

Antes de la Tríada, los días 16 y 17 de septiembre, el Museo Monográfico Puig des Molins acogerá dos conferencias del catedrático de Arqueología de la Universitat de València Carlos Gómez Bellard, especialista en cultura fenicio-púnica y autor de una tesis doctoral sobre la presencia fenicia en Ibiza. Gómez Bellard ha excavado y codirigido intervenciones arqueológicas en yacimientos rurales de la isla, como Can Corda o Can Vicent d’en Jaume, y en los últimos años ha centrado parte de su investigación en el estudio de la alimentación en la Antigüedad. El seminario pretende ofrecer una visión amplia de cómo era la alimentación en el mundo fenicio-púnico, con especial atención a los datos conocidos sobre la Ibiza púnica.

La primera conferencia, titulada ‘La arqueología y las cosas del comer’, se celebrará el 16 de septiembre a las 19 horas en la sala de actos del MAEF, en la Via Romana. La charla abordará las fuentes de conocimiento sobre la alimentación antigua, las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas y sus limitaciones.

'No solo tortas. Carne, pescado y dulces’

Al día siguiente, también a las 19 horas, tendrá lugar la segunda conferencia, ‘No solo tortas. Carne, pescado y dulces’, centrada en los productos más utilizados en la cocina fenicio-púnica, desde la carne de animales domésticos y de caza hasta la pesca, los dulces y las frutas. Ambas conferencias serán gratuitas y no requerirán reserva previa.

El ciclo concluirá el viernes 18 de septiembre, a las 20 horas, con la sexta edición de la Tríada Mediterránea en la necrópolis del Puig des Molins. La actividad incluirá la charla ‘Con pan y vino (y aceite)... el final del camino’, también a cargo de Gómez Bellard, acompañada de una degustación de productos locales de pan, aceite y vino.

Tríada Mediterrània de la edición de 2025. / Arxiu MAEF/ Daniel Espinosa

La propuesta permitirá conocer, desde la arqueología y la historia, cómo los antepasados de la isla desarrollaron una cultura gastronómica basada en estos tres alimentos identificativos del Mediterráneo. También se abordará la evolución del uso y consumo del vino y del aceite, ampliamente extendidos en Oriente e introducidos progresivamente en Occidente por los fenicios hasta convertirse en elementos fundamentales de la dieta mediterránea.

Taller sobre alimentación para los más pequeños

Como en ediciones anteriores, durante la actividad se expondrán materiales del MAEF vinculados con las tareas agrícolas y la producción del pan, el aceite y el vino. Además, el equipo de didáctica del museo ofrecerá un taller sobre alimentación para los más pequeños durante la conferencia.

El director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, destaca el valor de la Tríada Mediterránea como "un proyecto ya consolidado que une patrimonio, gastronomía y ocio cultural" y que contribuye a hacer la cultura "más cercana, accesible y atractiva para todos los públicos".

Por su parte, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti, subraya que esta actividad es "un ejemplo de cómo nuestro patrimonio puede convertirse en un motor para poner en valor el producto local y nuestros productores".

La organización cuenta con la colaboración de Sabors d’Eivissa y la Associació d’Amics del MAEF. La entrada será gratuita, con reserva previa a través de la web culturaentradesonline.eivissa.es, disponible a partir del 14 de septiembre a las 10 horas.