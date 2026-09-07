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Retiradas 30 toneladas de residuos del acantilado de Baix sa Penya

La actuación durará inicialmente dos días y obliga a recurrir a trabajos verticales por la complejidad del terreno

Situación actual del acantilado de sa Penya.

Situación actual del acantilado de sa Penya. / A.E

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este lunes, 7 de septiembre, los trabajos de limpieza del acantilado de Baix sa Penya, una actuación especialmente compleja por las dificultades de acceso a la zona y que obliga a recurrir a trabajos verticales para retirar los residuos acumulados, según apunta el Consistorio.

La intervención comenzó a las 9 horas y tiene una duración inicialmente prevista de dos días, aunque el plazo definitivo dependerá de la cantidad de basura que los operarios encuentren durante los trabajos.

Labores de limpieza.

Labores de limpieza. / A.E

A partir de la información visual disponible y de la experiencia de actuaciones anteriores realizadas en el mismo entorno, el Consistorio calcula que podrían retirarse cantidades similares a las de otras campañas de limpieza, en las que se llegaron a sacar alrededor de 30 toneladas de residuos procedentes de vertidos incontrolados.

Una vez retirados del acantilado, los residuos se recogerán y transportarán por mar mediante una embarcación desde la bahía, debido a las dificultades que presenta el acceso terrestre a este punto de sa Penya.

Sanciones de vertidos incontrolados

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Limpieza de Eivissa, Jordi Grivé, ha recordado que los vertidos incontrolados pueden comportar sanciones de hasta 30.000 euros, en función de la infracción cometida y de la normativa aplicable.

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El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de los trabajos de limpieza y recuperación de espacios especialmente sensibles del municipio y de las medidas destinadas a prevenir los vertidos ilegales.

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