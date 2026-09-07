Limpieza
Retiradas 30 toneladas de residuos del acantilado de Baix sa Penya
La actuación durará inicialmente dos días y obliga a recurrir a trabajos verticales por la complejidad del terreno
El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este lunes, 7 de septiembre, los trabajos de limpieza del acantilado de Baix sa Penya, una actuación especialmente compleja por las dificultades de acceso a la zona y que obliga a recurrir a trabajos verticales para retirar los residuos acumulados, según apunta el Consistorio.
La intervención comenzó a las 9 horas y tiene una duración inicialmente prevista de dos días, aunque el plazo definitivo dependerá de la cantidad de basura que los operarios encuentren durante los trabajos.
A partir de la información visual disponible y de la experiencia de actuaciones anteriores realizadas en el mismo entorno, el Consistorio calcula que podrían retirarse cantidades similares a las de otras campañas de limpieza, en las que se llegaron a sacar alrededor de 30 toneladas de residuos procedentes de vertidos incontrolados.
Una vez retirados del acantilado, los residuos se recogerán y transportarán por mar mediante una embarcación desde la bahía, debido a las dificultades que presenta el acceso terrestre a este punto de sa Penya.
Sanciones de vertidos incontrolados
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Limpieza de Eivissa, Jordi Grivé, ha recordado que los vertidos incontrolados pueden comportar sanciones de hasta 30.000 euros, en función de la infracción cometida y de la normativa aplicable.
El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de los trabajos de limpieza y recuperación de espacios especialmente sensibles del municipio y de las medidas destinadas a prevenir los vertidos ilegales.
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