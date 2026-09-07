Recuperan las joyas robadas en la Joyería Pomar de Ibiza y detienen a la presunta ladrona: "Estamos muy contentos"

La mujer que presuntamente robó joyas valoradas entre 17.000 y 18.000 euros en la Joyería Pomar de Ibiza del barrio de la Marina el pasado 27 de agosto, ha sido detenida y las piezas sustraídas se han recuperado.

Así lo ha confirmado este lunes a Diario de Ibiza David Pomar, uno de los propietarios del establecimiento. Entre las piezas devueltas figuran anillos de oro de estilo ibicenco y un collar de oro, los productos que había desaparecido del expositor al que echó las manos la presunta delincuente.

Un anillo similar a uno de los sustraídos y luego recuperados. / Joyería Pomar

"Ya está detenida la ladrona y ya han recuperado las joyas", ha explicado Pomar, que ha señalado que la detención se produjo el jueves o el viernes, aunque la Policía les pidió inicialmente que no difundieran la información hasta que el cuerpo emitiera su comunicado, algo que, por el momento, no ha hecho.

Según relata el propietario, los agentes contactaron con su hermana, Elena Pomar, para informarle de que tenían localizada a la sospechosa. "Le dijeron que ya sabían dónde estaba", ha explicado. Poco después, la Policía les envió una fotografía de las joyas intervenidas. "Eran todos los anillos y todo lo que faltaba", ha confirmado.

"Son piezas hechas a mano"

La recuperación de las joyas ha supuesto un alivio para los responsables de la joyería, no solo por su valor económico, sino también por el carácter artesanal de las piezas. "Estamos muy contentos, muy contentos, porque son piezas hechas a mano y al final es más sentimiento que valor económico", ha señalado David Pomar.

El hurto se produjo el pasado jueves 27 de agosto al mediodía, cuando una mujer "con acento extranjero" entró en la joyería y comenzó a preguntar por el precio de distintos productos. Según explicaron entonces los propietarios, la trabajadora no percibió nada extraño durante la atención al público.

Joyería Pomar

Fue a las 13.30 horas, coincidiendo con el cierre del establecimiento, cuando los responsables de la joyería se dieron cuenta de que faltaba uno de los expositores de la vitrina. Al revisar las cámaras de seguridad, comprobaron que la mujer había cogido el expositor, lo había escondido y se lo había llevado.

Según la descripción facilitada por los propietarios tras el robo, la sospechosa llevaba un vestido amarillo y tenía un tatuaje en el pecho. Además, iba acompañada de un hombre con barba que la esperó en el exterior del establecimiento con un cochecito de bebé.

Reforzar la seguridad para que no se repita

David Pomar ha asegurado que nunca habían sufrido un robo de estas características con la tienda abierta, aunque ha reconocido que en los últimos años se han producido numerosos robos en comercios de la zona. Por ello, los propietarios ya estudian reforzar la seguridad del local, especialmente en la zona de las vitrinas donde se encuentran las piezas de oro.

"No hay que ir con miedo, pero sí con respeto y pensando que puede volver a pasar. Si pasa una vez, puede volver a pasar", ha concluido.