"Estoy en pánico": una influencer paga 100 euros por evitar la cola del taxi en Ibiza

La influencer australiana Tina Provis ha compartido en Instagram su llegada a Ibiza y el arranque de una primera noche en la isla marcada por las prisas, la fiesta y un gasto que llamó su atención y la de sus seguidores: 100 euros por un Uber de apenas 15 minutos.

En el vídeo publicado en sus redes sociales, la joven aparece bajando del avión alrededor de las 22.30 horas de un jueves. Nada más aterrizar, explica a sus seguidores que en pocas horas tiene previsto estar en una discoteca. "Son las 10.36, he llegado a Ibiza y en dos horas y media estaré en una discoteca viendo a Fisher", cuenta en la grabación.

Tras recoger las maletas, Provis sale del edificio del aeropuerto y se encuentra con una larga cola en la parada de taxis. La imagen la sorprende y la lleva a optar por pedir un vehículo por aplicación. "Estoy en pánico porque la línea de taxis es muy larga. Espero que mi Uber esté aquí", comenta.

La alternativa, sin embargo, no le sale precisamente barata. Según relata en el vídeo, el único Uber que logra conseguir le cuesta 100 euros por un trayecto de unos 15 minutos. La influencer traduce además la cifra para su audiencia australiana: "Son alrededor de 200 dólares australianos", señala, visiblemente sorprendida por el precio.

De la cola del taxi al backstage

Después del trayecto, la joven llega al piso donde la esperan sus amigas, se prepara para salir, come un bocadillo y se dirige con ellas a UNVRS, donde esa noche actúa Fisher.

Durante la fiesta, Provis vuelve a reparar en otro de los precios que más suelen sorprender a algunos visitantes en Ibiza: el del agua en las discotecas. En mitad de la noche, comenta que una botella le cuesta 20 euros, lo que para ella significan 40 dólares australianos.

La influencer termina el vídeo bailando en el backstage y mostrando a sus seguidores parte de su primera noche en la isla, en una publicación que mezcla el asombro por los precios, la experiencia de llegar tarde al aeropuerto y la urgencia de pasar del avión a la pista de baile en cuestión de horas.a.