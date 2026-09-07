Dos millones de euros para construir el bloque de VPO en el antiguo Mercat Pagès de Ibiza

El antiguo solar del Mercat Pagès en la calle Vicent Serra se convertirá en un singular edificio de viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler, el más pequeño de todos los que tiene proyectados en Ibiza el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), con ocho viviendas. Este bloque tiene como peculiaridad que contará con dos locales en la planta baja que serán cedidos al Ayuntamiento de la ciudad, aunque el Consistorio todavía no ha anunciado a qué usos se destinarán.

El Ibavi acaba de sacar a concurso las obras de esta nueva promoción, con un presupuesto base de dos millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El plazo para presentar ofertas finaliza el 29 de septiembre.

La peculiaridad de esta promoción es que se levanta en un solar muy reducido, de tan solo 237 metros cuadrados. Para edificar en esta zona del Eixample, el Plan General de Ordenación Urbana de Vila fija una superficie mínima de 300 metros cuadrados, pero esta promoción se acoge a las facilidades introducidas por la ley de proyectos residenciales estratégicos para construir vivienda asequible.

Características

El proyecto arquitectónico, redactado por la unión temporal de empresas Blakstad-Viñals, quiere evocar al antiguo Mercat Pagès con los toldos y los materiales de construcción que se emplearán en la fachada. El bloque constará de seis apartamentos de 46,6 metros cuadrados y dos dormitorios, y dos dúplex de tres habitaciones y una superficie de 76,45 metros cuadrados.

Recreación virtual de la fachada del edificio en la calle Vicent Serra. / DI

Se calcula una capacidad máxima de 36 personas para este edificio: cuatro para las viviendas de dos habitaciones y seis para los dúplex. Este edificio no contará con plazas de estacionamiento: dado su escaso tamaño, no llega a las dimensiones mínimas que obligan a habilitar un aparcamiento, según los parámetros urbanísticos de este barrio.

La semana pasada, el Ibavi ya adjudicó en Vila la promoción de 48 VPO en es Putxet, con un presupuesto de 9,8 millones de euros, que contará con otras tantas plazas de aparcamiento subterráneo. Estas viviendas deberán estar construidas en un plazo de 19 meses, según las bases del concurso.