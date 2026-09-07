Cardiopatías, diabetes y anafilaxia: un millar de alumnos con patologías pone a prueba a las aulas de Ibiza y Formentera

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) tiene registrados, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar 2026-2027 en Baleares, a un millar de alumnos con diferentes patologías que podrían precisar atención sanitaria en los distintos centros educativos de las Pitiusas.

Por ello, Asef imparte, por segundo año consecutivo, una formación sobre el programa ‘Alerta Escolar’, que forma parte de Cooreducasalut, una iniciativa conjunta con las consellerias de Salud y Educación y que, este septiembre de 2026, prepara, de la mano de 16 enfermeros, a aproximadamente 900 profesores de las Pitiusas de más de una treintena de centros educativos en atención urgente ante cardiopatías, diabetes y anafilaxia, que son tres de las patalogías más habituales en las escoletes, colegios e institutos locales.

La anafilaxia "es la gran novedad de este año"

La anafilaxia (una reacción alérgica grave) "es la gran novedad de este año", según apunta la enfermera y responsable de Cooreducasalut, Mònica Yern, al inicio de la jornada formativa, celebrada este lunes, 7 de septiembre, en el Hospital Can Misses.

"Los centros públicos que pertenecen a la cselleria de Educación recibirán dos autoinyectores de adrenalina, uno con una dosis para alumnos de menor edad y otro con una dosis superior para los de mayor edad", explica Yern, quien señala que quedan excluidos de este reparto los centros privados y concertados. La adrenalina es un tratamiento vital en los casos de anafilaxia.

Un enfermero en un momento de la explicación teórica del programa 'Alerta Escolar'. / Vicent Marí

Yern, además, afirma que "el objetivo de esta iniciativa es que el profesorado de Ibiza y Formentera se sienta capacitado para actuar con seguridad y preparación ante una urgencia en un centro escolar, porque, en momentos críticos, la diferencia la marca la preparación, la coordinación y, sin duda, la detección precoz. La identificación de los casos y la capacidad de respuesta en la primera atención son fundamentales para responder con eficacia ante cualquier emergencia".

"Esta formación permite reforzar estos aspectos, gracias a la participación de quince enfermeros expertos del Área de Salud Pitiusa, para estar preparados ante cualquier situación adversa que pueda surgir y que los alumnos estén seguros", indica la responsable de Cooreducasalut, quien concluye: "Este año el programa ha contado con una mayor participación que el año pasado. Todos los centros educativos están invitados a formar parte de él".

Por otro lado, el director del colegio Cervantes de Sant Antoni, Carlos Gómez, habla sobre la importancia de este tipo de iniciativas y destaca que sean prácticas y presenciales: "Consideramos que es muy importante que se hagan este tipo de formaciones y que, además, sean presenciales y se dedique un tiempo al apartado práctico". Para él, es mejor este mecanismo para las formaciones "en vez de aquellas que son de muchas horas y a distancia, impartidas habitualmente de manera telemática". "Además, ahora el foco es más concreto y se puede apuntar a la formación que más nos interesa teniendo en cuenta la patología de los alumnos de cada uno de los centros y dejar el resto en la nube".

Por su parte, el director del colegio Sant Antoni, Alejandro Vide, considera que "lo primordial es que el profesorado esté formado, porque, aunque quizá este año no tengamos alumnos con cardiopatías, pueden surgir situaciones inesperadas en cualquier momento, ya sea en el comedor, en las aulas o durante una salida, y hay que estar preparado". Vide explica que en el centro se han dado "casos de niños y niñas con alergias o anafilaxia" y señala que cuentan con "la medicación pertinente y un equipo, integrado por una coordinadora y un grupo de maestros, que mantiene el listado al día y conoce el protocolo de alerta de patologías".

"La parte práctica es la más importante, porque la teórica prácticamente todo el mundo la controla"

Ester Soto, jefa de estudios del Vénda d’Arabí, coincide con sus compañeros en que "la parte práctica es la más importante, porque la teoría prácticamente todo el mundo la controla, pero después hace falta adquirir destreza, seguridad y confianza en uno mismo". Además, destaca uno de los aprendizajes adquiridos durante la formación: "Por ejemplo, antiguamente se decía que antes de hacer la RCP (reanimación cardiopulmonar) había que realizar la ventilación y después las compresiones. Ya el curso pasado aprendí que esto había cambiado y que nada de besos [en referencia a la ventilación, conocida coloquialmente como boca a boca], especialmente en adultos, sino solo compresiones".

'Alerta Escolar’, que se impartirá durante tres días en Can Misses, ha dedicado dos jornadas, los días 3 y 7 de septiembre, a los centros educativos de Ibiza y prevé una tercera, el 9 de septiembre, para los de Formentera, según informa Yern. Con estas sesiones, el Área de Salud busca que los docentes no solo conozcan los protocolos, sino que ganen seguridad a la hora de actuar ante una emergencia sanitaria. Una preparación que, en determinados casos, puede resultar decisiva durante los primeros minutos.