Jesús acoge la presentación del cuarto volumen de la serie 'Aigua Viva' sobre el patrimonio hídrico

El cuarto volumen de la serie 'Aigua Viva!', dedicado a las vendes y pozos de Jesús y Puig d'en Valls, se presentará el sábado 12 de septiembre a las 20 horas en el centro cultural de Jesús. El acto estará a cargo de la cantautora Margalida Roig y contará con la presencia del autor, Josep Joan i Marí, 'Pep Xomeu'; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Eulària, Marisol Ferrer, y el editor.

'Aigua Viva! Volumen 4. Vendes i pous de Jesús i es Puig d'en Valls', editado por Edicions Aïllades en 2026, está escrito por Josep Joan i Marí, 'Pep Xomeu', y cuenta con fotografías de Ramon Mayol. La obra cierra la serie iniciada años atrás en Sant Carles, Santa Eulària y Sant Gertrudis y completa un proyecto centrado en recuperar, «desde la palabra y la mirada popular», el patrimonio hídrico del municipio de Santa Eulària: sus pozos, fuentes, vendes, caminos y la memoria de quienes los hicieron posibles.

Diálogo con los vecinos

Este cuarto volumen mantiene la esencia de la colección mediante una aproximación "no científica, pero profundamente arraigada al territorio", construida a partir de la observación directa, el trabajo de campo y el diálogo con los vecinos. El libro no incluye mapas técnicos ni análisis hidrogeológicos, sino voces, recuerdos y descripciones en verso que convierten cada pou en un escenario ligado a la vida de antaño.

El autor recorre las siete vendes de Jesús y es Puig d'en Valls y se detiene en cada pozo, brocal, pica enterrada y vestigio que la modernidad ha ido desplazando. La publicación presenta un tono lineal, claro y narrativo y, según la descripción editorial, reivindica la necesidad de conservar aquello que durante generaciones fue esencial para la supervivencia de las casas, los animales y los cultivos.

En uno de los fragmentos de la obra, Josep Joan i Marí señala: "Tenemos que conservar lo nuestro, nuestra cultura, nuestras costumbres, no perder nuestras raíces". La editorial presenta el volumen como una crónica de campo y una caminata pausada por un territorio que ha cambiado de forma acelerada, pero en el que todavía pueden encontrarse pozos que resisten, algunos restaurados, otros abandonados y otros convertidos en testigos de un pasado agrícola que "la isla ya casi no recuerda".

Documental audiovisual

Como en los tres volúmenes anteriores, la productora Eivisual acompaña de forma paralela el libro con un documental audiovisual que amplía el proyecto. En él participan vecinos y testimonios directos de personas que conocieron estos pozos cuando todavía resultaban imprescindibles para regar, abrevar el ganado y abastecer las casas que no disponían de aljibe.

Las imágenes, los paisajes y las entrevistas conforman "un archivo vivo" en el que la palabra escrita y la hablada se entrelazan con el propósito de preservar este legado y evitar que desaparezca.

La ficha editorial sostiene que este cuarto volumen no solo completa la colección, sino que "la eleva", y que resume el espíritu de 'Aigua Viva!' para proyectarlo hacia el futuro. La publicación plantea el patrimonio hídrico de la isla no únicamente como un conjunto de estructuras antiguas, sino como "una parte esencial de su identidad cultural", y presenta el libro, por su mirada literaria, tono popular y voluntad de preservación, como "un homenaje a la tierra, a la gente y a la memoria compartida".