Las mejores hamburguesas de Ibiza y Formentera, según Sa Millor

Ya hay veredicto sobre las mejores hamburguesas de las Pitiusas. Maneki se ha proclamado ganador de Sa Millor 2026 en Ibiza con su hamburguesa ‘Torito Bravo Fusión’. El restaurante conquista así el primer puesto en la tercera edición del concurso organizado por FanBurgerClub, que ha recorrido Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para elegir las mejores propuestas burger de Baleares.

El segundo puesto ha sido para Bibi Smash, con su ‘Double Beef Smash Burger’, que además ha recibido el premio especial a la Mejor Smash Burger de Baleares 2026. El podio ibicenco lo completa Wabi Sabi Ibiza, con su ‘Smash Burger de Ternera’.

La edición de este año ha reunido a 51 restaurantes participantes en el conjunto del archipiélago y ha superado los 4.100 votos del público. La elección final combinó la votación popular, que supuso el 30% del resultado, y la valoración del jurado, responsable del 70% restante tras probar y puntuar las propuestas finalistas.

En Formentera, Mama Carmen ha vuelto a imponerse por tercer año consecutivo, uno por cada edición celebrada del certamen, esta vez con su hamburguesa ‘Cruising’. Además, la isla también se ha llevado uno de los premios especiales de Baleares: Espinaler Formentera obtuvo el reconocimiento a la Burger Más Original de 2026 con ‘Atenea’.

Finalista e Formentera. / Fanclubburguer

Mallorca y Menorca

En el resto de islas, Burger Doze Campos revalidó su título en Mallorca con ‘Rockstar’, una propuesta distinta a la que le dio la victoria en 2025. La segunda posición fue para TO-DO Cala d’Or, con ‘La Trufada’, mientras que Dino Burger, en Porto Cristo, quedó tercero con ‘Sobrasaurus’.

En Menorca, Sa Tintina también repitió victoria con ‘Sa Emmy’. El segundo puesto fue para Restaurante Maribel, en Cala Blanca, con ‘Menorca Supreme’, y el tercero para BB Cocktail Bar con ‘La Wagyu’. Este último establecimiento recibió además, por segundo año consecutivo, el premio a la Mejor Burger KM0 de Baleares por su apuesta por el producto local y de proximidad.

Con el anuncio de los ganadores de 2026, Sa Millor abre ya las inscripciones para su cuarta edición. Los restaurantes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera que quieran participar en 2027 pueden reservar plaza desde este 7 de septiembre a través de FanBurgerClub y Sa Millor.